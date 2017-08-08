SADECE BİR EL HAREKETİYLE METABOLİZMANIZI HIZLANDIRIN!





Halsizlik mi hissediyorsunuz? Diyetiniz ve egzersiz rutininizi eksiksiz yerine getiriyor olduğunuz halde; istediğiniz hedeflere ulaşamıyor musunuz? Metabolizmanıza -gerçek anlamda- el koymanın vakti gelmiş olabilir.

Surya Mudra; metabolizmanızın ihtiyaç duyduğu; sindirim sisteminizi harekete geçirmeye yönelik bir yoga pozudur. Ve neyse ki bu hareket yalnızca elinizi kapsıyor, yani bu da masada otururken bile yapabileceğiniz bir hareket olduğu anlamına geliyor.

Tabii ki sadece bu hareketten medet umarak sağlıklı beslenme rutininize ya da egzersizine ara vermetin ancak kendinizi uyuşuk hissettiğinizde; oturduğunuz zamanı değerlendirebileceğiniz bir hareket var artık.

