Sadece Uzun Boylu Kadınların Anlayacağı 18 Sorun

İnsanlar sürekli olarak kısa boylu kadınların sorunlarından bahsetse de, uzun boylu olmak da hayatı çok da kolaylaştıran bir şey değil. İşte uzun boylu kadınların anlayabileceği 18 sorun.

İnsanlar sürekli ne kadar uzun olduğunuzdan bahseder.



Sürekli boyunuzun ne kadar olduğu sorulur.

Boyunuz uzun olduğunda insanların aklına gelen iki sporu yapıp yapmadığınız sorulur: Voleybol ya da basketbol mu oynuyorsun?

Beğendiğiniz erkeğin genelde sizden daha kısa olması, yaşadığınız en büyük hayal kırıklıklarındandır.

Size yukarıda havanın nasıl olduğunu sorarlar.

Denediğiniz jean pantolonların çoğu kapri gibi gelebilir.

Elbiselerin çoğu tişört gibi gözükebilir.

Daha uzun görünmesi gereken maksi elbiseler ayak bileklerinizde bitecektir.

Sevgilinizin sizi kucağında taşıması bir hayaldir.



Aynalara bakmak sorun olabilir.

Topuklu ayakkabı giydiğiniz için yadırganırsınız.

Bacaklarınız önünüzdeki masadan dolayı sığmaz.



Kısa boylu arkadaşlarınızın yanında durmak zordur.

Tavanlar alçak gelebilir.

Yüksekteki yerlere uzanmak, bir şeyleri asmak ya da yerleştirmek sizin görevinizdir.

Arkadaşlarınızla fotoğraf çektirirken bacağınızı kırmak zorunda kalırsınız.

Beli kısa gelen giyeceklerinizin altından bir tişört daha giyersiniz çoğu zaman.

Kısa boylu insanların uzun boylular hakkında konuşması sizi deli eder.