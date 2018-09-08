Sadece Uzun Boylu Kadınların Anlayacağı 18 Sorun

İnsanlar sürekli olarak kısa boylu kadınların sorunlarından bahsetse de, uzun boylu olmak da hayatı çok da kolaylaştıran bir şey değil. İşte uzun boylu kadınların anlayabileceği 18 sorun.

SADECE UZUN BOYLU KADINLARIN ANLAYACAĞI 18 SORUN 2

İnsanlar sürekli ne kadar uzun olduğunuzdan bahseder.

SADECE UZUN BOYLU KADINLARIN ANLAYACAĞI 18 SORUN 3
Sürekli boyunuzun ne kadar olduğu sorulur.
Boyunuz uzun olduğunda insanların aklına gelen iki sporu yapıp yapmadığınız sorulur: Voleybol ya da basketbol mu oynuyorsun?

SADECE UZUN BOYLU KADINLARIN ANLAYACAĞI 18 SORUN 6

 

Beğendiğiniz erkeğin genelde sizden daha kısa olması, yaşadığınız en büyük hayal kırıklıklarındandır.

SADECE UZUN BOYLU KADINLARIN ANLAYACAĞI 18 SORUN 7

Size yukarıda havanın nasıl olduğunu sorarlar.

SADECE UZUN BOYLU KADINLARIN ANLAYACAĞI 18 SORUN 8

Denediğiniz jean pantolonların çoğu kapri gibi gelebilir.

 

 

Elbiselerin çoğu tişört gibi gözükebilir.

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Daha  uzun görünmesi gereken maksi elbiseler ayak bileklerinizde bitecektir.

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Sevgilinizin sizi kucağında taşıması bir hayaldir.

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Aynalara bakmak sorun olabilir.

 

Topuklu ayakkabı giydiğiniz için yadırganırsınız.

SADECE UZUN BOYLU KADINLARIN ANLAYACAĞI 18 SORUN tr

Bacaklarınız önünüzdeki masadan dolayı sığmaz.

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Kısa boylu arkadaşlarınızın yanında durmak zordur.

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Tavanlar alçak gelebilir.

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Yüksekteki yerlere uzanmak, bir şeyleri asmak ya da yerleştirmek sizin görevinizdir.

SADECE UZUN BOYLU KADINLARIN ANLAYACAĞI 18 SORUN 98

Arkadaşlarınızla fotoğraf çektirirken bacağınızı kırmak zorunda kalırsınız.

SADECE UZUN BOYLU KADINLARIN ANLAYACAĞI 18 SORUN 43

Beli kısa gelen giyeceklerinizin altından bir tişört daha giyersiniz çoğu zaman.

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Kısa boylu insanların uzun boylular hakkında konuşması sizi deli eder.

SADECE UZUN BOYLU KADINLARIN ANLAYACAĞI 18 SORUNgf

 

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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