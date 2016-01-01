SADIE SINK’İN YILDIZI PARLAMAYA DEVAM EDİYOR



Stranger Things dizisinin ikinci sezonunda karşımıza çıkan ve kısa sürede kendi hayran kitlesini oluşturan Sadie Sink şimdi de Miu Miu reklamlarıyla karşımıza çıkıyor.

Dizide “Mad Max” karakterine hayat veren Sink, 2018 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri olacağının da sinyallerini vermekte.

Miu Miu yılbaşı dönemine özel olarak hazırlanan Miu Miu Whispers’da, Sadie Sink, Dakota Fanning, Elle Fanning, Julia Garner ve Chloë Sevigny başrollerde yer alan isimler.

İçimizde hediye paketi açma isteği uyandıran ve Miu Miu görünümleriyle Dakota Fanning, Elle Fanning, Julia Garner, Chloë Sevigny ve Sadie Sink’in başrollerini paylaştığı kısa filmde en süslü hediyelerin diyaloglar olduğu sıcacık yılbaşı partilerinin pencerelerinden kısa ve gizli sohbetlere tanıklık ediyoruz.