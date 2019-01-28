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SAG Awards 2019 Gecesinden En İyi Görünümler

Geçtiğimiz gece gerçekleşen SAG Awards 2019 gecesinden işte en iyi kırmızı halı görünümleri…

Lady Gaga

Dior

Emily Blunt ve John Krasinski

Michael Kors

Emma Stone

Louis Vuitton

Robin Wright

Oscar De La Renta

Margot Robbie

Chanel

Mandy Moore

Jason Wu

Amy Adams ve Patricia Clarkson

Adams- Celine, Clarkson-Zuhair Murad

Rachel Brosnahan

Dior

Elizabeth Moss

Monique Lhuillier

Danai Gurira, Michael B. Jordan ve Lupita Nyong’o

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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