Şahin Tepesi Dizisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 

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Tanıtım görselleri yayınladığından itibaren büyük bir heyecanla beklemeye başladığımız dizi Şahin Tepesi için biz de sizin gibi geri sayımdayız.

14 Ekim’de çekimleri başlayan Şahin Tepesi, özellikle de oyuncu kadrosuyla çok konuşulmakta.

Zerrin Tekindor (Tuna), Ebru Özkan (Melek), Aybüke Pusat (Verda), Boran Kuzum (Efe), Leyla Tanlar, Mustafa Mert Koç (Cem), Kaan Taşaner ve Esra Dermancıoğlu gibi önemli isimlerden oluşan kadro elbette ki heyecanlanma sebeplerinden.

Şahin Tepesi’nin yönetmen koltuğunda ise Aşk-ı Memnu, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Kuzey Güney gibi başarılı işlere imza atan Hilal Saral oturacak.

Ay Yapım imzalı dizinin yayınlanacağı kanalın ise henüz netleşmediği biliniyor.

Melek Gençoğlu ve ekibe ait olacak olan senaryo ise; aralarında husumet olan iki ailenin gençlerinin imkansız aşkını anlatacak.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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