Şahin Tepesi Dizisi Ne Zaman Final Yapıyor?

Büyük beklentilerle yayın hayatına başlayan Şahin Tepesi dizisi finale gidiyor.

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan dizinin erken final yapacağı duyuruldu.

Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda oturan Hilal Saral’dan da bu erken finale dair ilk açıklama geldi.

İzlenme oranlarının beklentilerin altında kalması, dizinin final yapmasının en önemli nedenlerinden.

Şahin Tepesi, 28 Aralık Cuma akşamı 6. bölümüyle final yapıyor olacak.

Dizinin önemli oyuncularından Zerrin Tekindor da ekibe ve seyirciye bu cümlelerle veda etti.