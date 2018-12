Şahin Tepesi Dizisi Ne Zaman Final Yapıyor?

View this post on Instagram

Aşk-ı Memnu, Fatmagül”ün Suçu Ne, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Kara Sevda ve Şahin Tepesi’nin güzel ekibi şahanesiniz ve iyi ki varsınız.Daha anlatacak çok hikayemiz var..🙏🙏