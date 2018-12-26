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Şahin Tepesi Dizisi Ne Zaman Final Yapıyor?

Büyük beklentilerle yayın hayatına başlayan Şahin Tepesi dizisi finale gidiyor.

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan dizinin erken final yapacağı duyuruldu.

Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda oturan Hilal Saral’dan da bu erken finale dair ilk açıklama geldi.

İzlenme oranlarının beklentilerin altında kalması, dizinin final yapmasının en önemli nedenlerinden.

Şahin Tepesi, 28 Aralık Cuma akşamı 6. bölümüyle final yapıyor olacak.

Dizinin önemli oyuncularından Zerrin Tekindor da ekibe ve seyirciye bu cümlelerle veda etti.

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#ŞahinTepesi’nin inanılmaz ekibine, başta Hilal Saral olmak üzere, çok teşekkür ederim. Hepsi o kadar iyi kalpli, çalışkan, başarılı ve komik ki… Hepinizi çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum. Bütün oyuncu arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Hepinizle çalışmak zevkti benim için. Özellikle genç oyuncu arkadaşlarım Leyla Tanlar, Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Mustafa Mert Koç yeteneğinize, disiplininize, espri anlayışınıza hayran kaldım. Hepinize bayıldım, umarım tekrar bir araya geliriz. Ay Yapım’a da çok teşekkür ederim. Son olarak bizi izleyen seyircimizin ne kadar özel olduğunu söylemek isterim. Dizimizle ilgili yorum yaparken kullandığınız üslup ve zarafetten belli oluyordu ve bizi çok mutlu ediyordu… Çok teşekkür ederiz… Sevgiler 🙋🏻‍♀️♥️😘

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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