Samsung’dan Siber Zorbalığa Karşı Hareket Çağrısı

Sosyal medyada her gün on binlerce çocuk yaşıtları tarafından siber zorbalığa maruz kalıyor ve bu zorbalık, sadece kelimelerle yapılıyor. Günlük hayatta duymaya alıştığımız çoğu kelimenin anlamları çocuklar için çok ağır olabiliyor. Bu konuya dikkat çekmek için, siber zorbaların en çok kullandığı kelimeler ve bu kelimelerin anlamlarından yola çıkarak “Bazı kelimeler çok ağır” mesajını verdiği bir iletişim çalışması hazırlayan Samsung Electronics Türkiye ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), geçen yıl başlatılan “Siber Zorba Olma! #farkinavar” hareketine bu yıl da devam ediyor. Siber zorbalık konusunda çocukların, gençlerin, ailelerin ve öğretmenlerin farkındalığını artırmayı hedefleyen çalışmada 13 Aralık günü Samsung Türkiye ve BTK sosyal medya hesaplarını karartıp, “Bazı Kelimeler Çok Ağır” sloganını Siber Zorba Olma! #farkinavar hashtag’i ile paylaşarak herkesi sosyal medyadaki bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyor.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Samsung Electronics Türkiye olarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliği ile çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde ciddi psikolojik ve fiziksel zararlara neden olabilen siber zorbalığın ne olduğu ve yol açabileceği zararlar konusunda “Siber Zorba Olma!” hareketini başlatmamızın üzerinden 1 yıl geçti. Yıl içinde verilen farkındalık eğitimlerinin yanı sıra, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 13 Aralık günü kamuoyunun dikkatini siber zorbalığa çekmek için sosyal medya hesaplarımızı karartarak “Bazı Kelimeler Çok Ağır” sloganını “Siber Zorba Olma! #farkinavar” hashtag’i ile paylaşacagız. Tüm sosyal medya kullanıcılarını da bu farkındalık hareketinin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, internet kullanıcılarının siber zorbalığa karşı bilinçlendirilmelerinin önemine vurgu yaparak; “İnternet kullanıcıları “öz denetimin” kendilerinde olduğunu bilmeli ve bu bilinçle hareket etmelidirler. Böylece sanal ortamın tehdit ve saldırılarına maruz kalma ihtimali, sahip olunan bu bilinçle yok denecek kadar azalacaktır. Siber zorbalığa maruz kalan kullanıcı, kurumumuzca hayata geçirilen güvenli internet ihbar hattı olan www.ihbarweb.org.tr adresinden şikâyette bulunabilecekleri gibi hukukî yollardan da hakkını aramak için adli makamlara suç duyurusunda bulunabilirler. Bunun yanında özellikle sosyal paylaşım siteleri ve benzeri internet siteleri üzerinden siber zorbalık, kişilik hakkı ihlali, özel hayatın gizliğini ihlal eden içeriklerle karşılaşılmış olması durumunda “uyar-kaldır” yöntemiyle yasadışı veya zararlı içeriğin kaldırılmasına yönelik bildirimler önce içerik veya erişim sağlayıcıya iletilerek ilgili içeriğin kaldırılması için ihtarda bulunulmalıdır. Özellikle Siber Zorbalık ile ilgili bizlerin yaptığı çalışmalardan daha önemlisi ailelerimizin; çocuklarımızı ve gençlerimizi dikkatli bir şekilde gözlemlemeleri ve takip etmeleridir” dedi.

Siber Zorbalık Farkındalık Eğitimleri ile 10 binden fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

İstanbul ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin desteğiyle gerçekleştirilen “Siber Zorba Olma! #farkinavar” projesi eğitici eğitimleri sonrasında 173 kurumdan 211 öğretmen ve yöneticiye eğitimler düzenlendi. Ayrıca okullarda düzenlenen öğrenci seminerleri ile beraber şu ana kadar toplamda 5 binden fazla öğrenciye proje kapsamında ulaşıldı.