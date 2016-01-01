SANATSEVERLER İÇİN EN ANLAMLI YILBAŞI HEDİYESİ MISIRLI’DAN…



Triko Mısırlı’nın Mustafa Ata ile işbirliğinden doğan özel eşarp koleksiyonu Aralık ayında sanatseverler ile tekrardan buluşuyor.

Triko Mısırlı’nın iki yıllık bir sürede büyük bir titizlikle tasarladığı ve sınırlı sayıda oluşturulan bu özel eşarp koleksiyonu, sanatçı Mustafa Ata’nın değişik dönemlerini kapsayan 12 orijinal eserinden detaylar alınarak, yüzde yüz ipek kumaş üzerine üretildi. Rengi, tereddütsüz fırça vuruşlarındaki lirik akışla tuvale aktaran usta ressamın eserleri ipeğin zarafetiyle taçlanıyor.

1951’den günümüze Türk moda tarihinde önemli bir yere sahip olan Triko Mısırlı, çağdaş sanatın bugünkü en önemli temsilcilerinden Mustafa Ata’yla yaptığı bu ortak çalışmanın ürünlerini sunarken, sanatın toplumsal işlevinin başka bir alanda nasıl somutlaşabileceğinin sorumluluğunu ve vizyonunu da üstleniyor. Aynı zamanda fular olarak da kullanılabilecek bu eşarplar anlamlı bir yılbaşı hediyesi sunmak isteyen sanatseverlerin vazgeçilmezi olacak.



