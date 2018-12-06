Sandra Bullock’un Gençlik ve Güzellik Sırlarına Kulak Verin

 

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54 yaşındaki oyuncu güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Güzelliğinin yanında genç ve canlı görünümüyle de dikkat çeken Bullock bunun için neler yapıyor? Rutininde neler var? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık:

Kariyerinin başlangıcından bu yana yaşlanma belirtisi göstermeyen Sandra Bullock bakım yöntemlerinde en doğal olanları tercih ediyor. Sıklıkla yüzüne dolgu yaptırdığı iddiaları çıksa da Bullock bunu kesinlikle reddediyor. Bullock, cildine düzenli olarak hücre yenileyici bakım yaptırıyor.

Güzel oyuncu her gün saat 5’te uyanıyor. Güne erken başlayan Bullock, egzersiz rutininde ise pilates yapıyor ve direnç bantlarıyla kaslarını çalıştırıyor.

Bullock‘un beslenme düzeninde ise yağsız proteinler ön planda.Ünlü oyuncu haftada altı gün boyunca yağ tüketmeyerek bir günü ise kendisine serbest gün olarak belirliyor. Böylece şeker, çikolata gibi işlenmiş gıdalarla haftada bir gün de olsa kendisini şımartıyor.

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