SANSA STARK’IN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KALP ÇALAN SAÇ MODELLERİ



Yedinci sezonu geçtiğimiz haftalarda başlayan dizinin dikkat çeken noktalarından biri de kostümler ve karakterlerin ilham verici görünümleri.

Sophie Turner da Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle, cezbedici görünümüyle her zaman için radarımızda olan isimlerden.

Bahsetmemiz gereken en önemli ayrıntılardan biri ise onun o göz alıcı saçları ve modelleri.

Örgüler ya da iri dalgalar… Sansa Stark karakterinin saç modellerinin, asla rast gele olmadığı ve onun vücut dilinin bir temsilcisi olduğu göz ardı edilemez.



