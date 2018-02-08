SARAH JESSICA PARKER’IN YENİ GÖRÜNÜMÜ





Sarah Jessica Parker’dan güzellik görünümü konusunda “kısa” ama etkileyici adımlar!

Uzun dalgalı saçlarına veda ettiğini, instagram hesabından duyuran 52 yaşındaki oyuncu Sarah Jessica Parker, paylaşımına “Hiçbir şey söyleme” cümlesini ekledi.

Divorce dizisinde Frances karakterini canlandıran Parker’ın bu yeni görünümü ise Jimmy Fallon’ın sunduğu The Tonight Show’a katıldığı sırada kameralara yansıdı.

Yeni saç kesimi ve rengiyle küçük değişimlerle de güçlü bir görünüme kavuşmanın mümkün olduğunu gözler önüne serdi.

Daha parlayan ve muhteşem saçlar için değişime hazırsanız, ufak dokunuşlarla bunu yakalayabilirsiniz, unutmayın!

Not saying anything. X, SJ SJP (@sarahjessicaparker)’in paylaştığı bir gönderi ( Şub 5, 2018 at 7:15öö PST )



