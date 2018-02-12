SARARMIŞ TIRNAKLARI TEDAVİ ETMENİN 3 ADIMI





Oje çıkartmak çoğumuzun en sevmediği işlerden biri olabilir. Sonuçta asetonlu pamukla ne kadar ovalasak da tırnak yüzeyinde çıkmayan bazı sarı lekelerle ya da tırnak üstünde dalgalanmalarla karşı karşıya kalabiliyoruz.

Oje sürmeyi bırakmak yapacaklarımız listesinde olmadığı için sararmış tırnakları hayata döndürmek için yapabileceklerimizi araştırdım ve en etkili olan bu üç adımlı yöntemi keşfettim. Şimdi sararmış tırnaklarınızı hayata döndürüp ojenizle olan ilişkinizi daha da güçlendirecek olan bu üç adımlı tedavi yöntemine geçelim.

Ne olduğunu anlamaya çalışın!

Kendi tedavi yönteminize geçmeden önce tırnaklarınızın neden sarardığını anlamaya çalışın çünkü dermatologlara göre oje sürmek tırnakların sararmasının en baş sebeplerinden biri olmayabilir.

Eğer sürekli olarak sarı lekeli tırnaklarla mücadele içindeyseniz bir doktor ziyaret etmekte fayda var. Kalınlaşmış, kıvrılmış ve sararmış tırnaklar az görülen Sarı Tırnak Sendromunun bir göstergesi olabilir. Ama eğer tırnak yapınız pek değişmediyse endişe etmeye gerek yok, sarı lekelerinizin sorumlusu ojenizden başkası değildir.

Sarı Lekeleri Önlemenin Yolu

Tırnaklarda sararma, sık oje sürmenin kaçınılmaz bir sonucudur. Fakat sararmayı daha oluşmadan önce önlemenin çok kolay bir yolu var; ojenizi sürmeden önce altına base coat uygulamak! Base coat oje, ojeniz ve tırnağınız arasında bir bariyer oluşturacağı için sararmayı önleyecektir. Bunu çoğu kişi biliyor olsa da hangimiz her oje sürdüğümüzde base coat kullanıyoruz ki? Bu andan sonra bu adımı atlamamamız gerekiyor.

Ayrıca ojenizin rengi ne kadar koyuysa sararma yapma ihtimali o kadar yüksektir. Kısaca siyah, bordo ve mor ojeleri sıklıkla kullanıyorsanız base coat adımını atlamamanız çok önemlidir.

Zarar Gören Tırnaklarınızı Tedavi Etmenin En Kısa Yolu

Eğer base coat adımını çoktan atladıysanız ve tırnak lekeleri ile karşı karşıyaysanız bir scruba ihtiyacınız var. Lekeleriniz çok ciddi durumda değilse nemli bir diş fırçası yardımıyla tırnaklarınızı beyazlatıcı diş macunuyla birkaç dakika fırçalayıp durulayın. Eğer bu yöntem işe yaramazsa lekelerin rengini açmak için daha güçlü yollara başvurmak gerekiyor.

1) 3-4 yemek kaşığı oksijenli suyu bir kap sıcak su ile iyice karıştırın.

2) Rahat edeceğiniz koltuğunuza oturun ve tırnaklarınızı 2 dakika boyunca oksijenli suyun içinde bekletin.

3) Temiz ve yumuşak kıllı bir diş fırçası yardımıyla tırnak yüzeyinizi fırçalayın ve bu sürede fırçanızı ara ara oksijenli suyun içine batırın.

4) Ellerinizi durulayın. Ellerinize nemlendirici uygulayın ve bitti! Tırnaklarınız eskisinden daha temiz durumda olmalı. En etkili sonuca ulaşmak için bu adımları haftada 2-3 kere tekrarlayın ve lekesiz tırnaklarınıza favori ojenizi sürmeye devam edebilirsiniz!

