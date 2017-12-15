SBARRO’DAN YENİ YIL SÜRPRİZLERİ!

Napoli’nin geleneksel ve nefis İtalyan lezzetlerini tutkunları ile buluşturan Sbarro®, yeni yıla özel, kış temalı tasarımları ve yepyeni sosları ile dikkat çekiyor.

Sbarro®, yılbaşına özel eğlenceli penguen görsellerinin kullanıldığı bardakları, tepsi kağıtları, pizza kutularıyla yeni yıl heyecanını restoranlara taşıyor. Sbarro® ayrıca yeni sosları ile yılbaşına vazgeçilmez pizza lezzeti ile girmek isteyenlerin gönlünü fethediyor. Efsane soslar Chipotle Sos, Ragu Sos ve Kokteyl Sos farklı lezzetler arayanların da ilgisini çekecek. Soslar, havalimanları dahil tüm Sbarro®, restoranlarında satışta olacak.

Sbarro®’nun başarısının arkasındaki sır, kaliteli et ve lezzetli pizza hamuru. Leziz Sbarro® pizzaları misafirlerinin gözü önünde profesyonel bir ekip tarafından uluslararası hijyen standartlarında hazırlanıyor. Ürünlerde kullanılan etler, yüksek kalitede üretim yapan Amasya Et Ürünleri’nden tedarik ediliyor. Pizzaların yanı sıra, makarnalar, salatalar, köfte, fırın patates, sote sebzeler, wrap çeşitleri, çorba ve tatlılardan oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor; üstün hizmet kalitesinden asla ödün verilmiyor.