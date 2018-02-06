ŞEHRİN EN HİT SAÇLARI İÇİN ÖNCE HAZIRLIK!





TONI&GUY Saç Bakım ve Şekillendirme Ürünleri, yeni sezonun şifrelerini şekillendirme ürünlerinin saçlarımızda yaratacağı görünüm ile keşfetmemize olanak verirken, şekillendirme öncesinde saçlarımızın bakımını da düşünüyor ve ürün yelpazesinde de baştan aşağı felsefesini uyguluyor.

Biz şehirli kadınlar için her günümüzü havalı, doğal ve bakımlı geçirmek çok önemli. TONI&GUY Saç Bakım ve Şekillendirme Ürünleri’ nin yıkama, saçı şekillendirmeye hazırlama ve şekillendirme üzerine kurulu 3 adımından oluşan muhteşem ürün kombinasyonu sayesinde dileğimiz gerçek oluyor!

TONI&GUY, daha kolay ve etkili bir stil için saçımızı şekillendirme öncesinde hazırlamamıza olanak veren Prep Serisi’ ini yarattı. TONI&GUY Prep Serisi şekillendirme öncesinde hacimsiz saçlara hacim vermek, kabarık saçları yatıştırmak, saçı kolay taranır hale getirmek ve ısıya karşı korumak gibi eşsiz kullanımları ile vazgeçilmezimiz haline gelecek.

Moda kulislerinin sahne arkasındaki oyuncusu TONI&GUY’ ın 3 adımı ile tarzını yaratmaya saçından başla, şehrin ritmine saçlarındaki havalı görünüm ile ayak uydur…

VOLUME PLUMPING MOUSSE – HACİM VERİCİ KÖPÜK

Saç diplerini hedefleyen özel başlığı ile saçın en çok hacim gereken kısmı olan saç diplerine hacim ve hareket katar. Kuaför salonlarından alınan ilham ile geliştirilmiş özel formülü sayesinde, ince telli ve sönük saçları ağırlaştırmadan dolgunluk ve hacim verir.

Kullanım: Kullanmadan önce ürünü iyice çalkalayın. Pompa kısmı aşağı doğru gelecek şekilde ürünü ters çevirip, avucunuza bir miktar sıkın. Islak saçınıza saç dibinden ucuna kadar uygulayın. Ekstra hacim için, havlu ile nemi alınmış saçınızın diplerinden uçlarına doğru eşit bir biçimde dağıtarak uygulayın. (40 TL)

HEAT PROTECTION MIST – ISIYA KARŞI KORUYUCU SPREY

Saçınızı bir kalkan gibi koruyan Isıya Karşı Koruyucu Sprey, ısı ile şekillendirme sonucu oluşan yıpranma, kırılma ve elektriklenmeyi önlemeye yardımcı olarak, saçın yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar.

Kullanım: Her türlü ısı ile şekillendirme öncesinde, kuru ya da ıslak saçınızın boy ve uçlarına eşit bir biçimde sıkın ve tarayarak dağıtın. (35 TL)

LEAVE IN CONDITIONER – DURULANMAYAN ŞEKİLLENDİRİCİ BAKIM KREMİ

Saçlardaki kabarma ve elektriklenmeyi engellemek için özel olarak geliştirilmiş saç tarama kremi, gün boyu saçın nemini korur. Saçı yatıştırıp yumuşatarak, kolayca şekil almasını sağlar.

Kullanım: Şekillendirme öncesinde, saçınızın uzunluğuna göre gerekli miktardaki ürünü, nemi alınmış ıslak saçınıza ellerinizle ya da tarak yardımıyla saç uçları ve boylarınıza dağıtarak uygulayın. Tüm saç tipleri için uygundur. Durulanmaz. (35 TL)

TONI&GUY , 18 sezonu aşkın süredir London Fashion Week’in resmi saç sponsorluğunu yürütüyor ve ürünlerini geliştirirken modadan ilham alıyor. İngiliz saç tasarımı markası TONI&GUY, Londra Moda Haftası kulislerinde edindiği deneyimle geliştirdiği yeni koleksiyonları ile Türkiye’de de saçının tarzıyla buluşmasını isteyenlerin tercihi oluyor.

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