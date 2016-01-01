ŞEHRİN TADI KANYON’DA DEĞİŞİYOR!





Kanyon Pop Up Restoran

Kanyon, Türkiye’nin en ünlü restoranlarına ev sahipliği yaptığı POP UP RESTORAN KONSEPTİ ile şehrin tadını değiştiriyor. Dude Table organizasyonu ile gerçekleştirilecek etkinliklerin ilk senesinde Kanyon’un sevilen 3 restoranı, adını tüm Türkiye’de duyurmuş, lezzet tutkunlarının en sevdiği 3 restorana ev sahipliği yapacak. Ocak ayında Escale’in Gaziantep’ten Halil Usta’ya ev sahipliği ile başlayacak KANYON POP UP RESTORAN değişimleri, Şubat ayında Gram’da Bodrum’un şef restoranı Ent Restaurant ve Mart ayında sürpriz bir işbirliği ile devam edecek.

13-14 Ocak tarihlerinde Escale’de Gaziantep’in ünlü kebapçısı, Kebapçı Halil Usta ve lezzetleri yer alacak. Antep’e gidip bu lezzeti unutamayanlar ve bu lezzeti duyup hiç tatmamış olanlar için Halil Usta’nın lezzetleri 2 gün boyunca Halil Usta’nın ekibi tarafından Escale’de sunulacak. Bu iki gün Escale’de Kebapçı Halil Usta Pop Up Restroran deneyimini yaşayacağız. Ayvalı Cevizli Lahmacun, Sarımsaklı Lahmacun, Kuşbaşı, Küşleme, Simit Kebabı, Baharatlı Küşleme, Kare Baklava ve Havuç Dilimi 13 ve 14 Ocak’ta Pop Up değişim menüsünde yer alacak lezzetlerden birkaçı. Ocak ayı sonuna kadar Escale menüsünde, Escale ekibi tarafından yapılacak Halil Usta lezzetlerinden bazılarını deneyimlemeye de devam edebileceksiniz.

Türkiye’nin en iyi şeflerinden Didem Şenol’un kurucusu olduğu, tazelik ve hafiflik hissini gerçek yemek ile misafirlerine hissettiren Gram, kendi değerleri ile örtüşen, Yoldaş Sönmez’in kurucusu olduğu diğer bir şef restoranı, Bodrum Ent Restaurant’ı ağırlıyor olacak. 27 – 28 Şubat tarihlerinde Bodrum Ent ekibi tarafından hazırlanacak Ent lezzetleri Gram’da Pop Up Restoran deneyimini misafirlerine yaşatacak. Şubat ayı sonuna kadar Gram menüsünde, Gram ekibi tarafından hazırlanacak Ent lezzetlerinden bazılarını deneyimlemeye de devam edilebileceksiniz.

Kanyon Pop Up Restoran deneyimi için restoranlara rezervasyon yaptırmanız yeterli. Projenin detaylarını katılımcı Kanyon restoranlarından, Kanyon’un ve Dude Table’ın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. #kanyonpopuprestoran



