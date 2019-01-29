Seks Hayatınızdan Mutlu Olmadığınızı Partnerinize Nasıl Söylemelisiniz?

Seks hayatınız partnerinizle aranızdaki gizli dengeyi sağlayan en önemli etmenlerden biri. Ne kadar önemliyse bunun hakkında konuşması da o kadar zor.

Seks hayatınızdan mutlu olmadığınızı sevdiğiniz bir insana söylemek ilişkinin verdiği önemli bir sınav gibi. Şöyle bir durum da var; bu gidişat kısa zamanda çözülmediğinde büyük sonuçlar da doğurabilir. Zaten bu tip problemlerin birçoğu partnerler arasındaki iletişimsizlikten kaynaklanıyor.

En doğru yol, sorunlar çıkmaza girmeden önce konuşmak. Peki, bu konuşmayı nasıl yapmalı? Psikoterapist Vicki Stark, Psychology Today’deki yazısında bu konuşmanın partneri sinirlendirip üzme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Bu nedenle konuşmada üstlendiğiniz sorumluluk oldukça önemli.

Suçlamadan uzak, dürüstçe bu konu hakkında konuşmak gerekiyor. Sonuçta arada saygı ya da duygu problemi söz konusu bile değilken, sorunun ne olduğunu taraf tutarak değil, aynı takımdaymışsınız gibi anlatmalısınız.

Mevcut sorun partnerinizin stresli iş hayatı ya da benzeri etkenler olduğu kadar, sizden kaynaklanıyor da olabilir. Bu aynı zamanda seks hayatınızda istediğiniz değişim için de geçerli. Daha sert ya da yumuşak bir seks istiyorsanız, tüm arzularınızla birlikte partnerinizi bilgilendirmeli, aynı şekilde onun da arzularını dinlemelisiniz.