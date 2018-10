Seks Hayatınızı Ateşleyecek Yiyecekler

Böyle lezzetli ve tutkulu bir şeyi yiyip bitirmek tabi ki oldukça şehvet uyandırıcı. Ancak çikolatanın daha cezbedici bir özelliği daha var: Journal of American Dietetic Association tarafindan yayımlanmış bir çalışmaya göre, bitter çikolatada bulunan feniletilamin adlı bileşik, seks esnasında ortaya çıkan endorfinleri tetiklleyip iki kişi arasındaki cinsel çekimi arttırıyor. O zaman kendinizi şımartmak, yatakta işe yarayacaktır. The Journal of Sexual Medicine’in araştırmasına göre, günde en az bir kare bitter çikolata tüketenler, daha derin cinsel arzu hissediyor hem de cinsel fonksiyonları daha aktif oluyor.