Seks Hayatınızı Ateşleyecek Yiyecekler

Eğer bir dilim çikolatalı kekle iyi seks arasında seçim yapmak zorunda olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Cevabı bulmakta zorlanıyorsanız nedenini şöyle açıklayalım: Yemek ve seks birbiriyle bağlantılı en güçlü insani arzulardır.

Colombia Üniversitesi School of Public Health’in Beslenme Bölümü’nden Profesör Audrey T. Cross, “Lezzetli bir yemekten ve seksten alınan tatmin, beyindeki doyum merkezini aktive eder. İşte bu yüzden de insanlar zihinlerinde yemek ve seks arasında bir bağ kurar.” diyor. Afrodizyak kavramının içinde hâlen bilinmeyenler olsa da, bazı yiyecekler kişiye enerji verip libidoyu tetiklerken orgazmı da güçlendiriyor. Yatak odanızı canlandırmak istiyorsanız sıraladığımız yiyecekleri düzenli olarak tüketmenizi tavsiye ederiz.

BİRAZ BAHARAT EKLEYİN

Baharatlı yemekler için romantizmin tuzu biberi diyebiliriz. Salça, garnitür ve acı biberden yapılmış soslar (acı sos veya salsa gibi), içeriğinde kapsaisin adı verilen kimyasal bir madde barındırır. Bu maddenin yarattığı terleme, ürperme, hızlı kalp ritmi gibi etkiler, Baharatlı yemekler için romantizmin tuzu biberi diyebiliriz. Salça, garnitür ve acı biberden yapılmış soslar (acı sos veya salsa gibi), içeriğinde kapsaisin adı verilen kimyasal bir madde barındırır. Bu maddenin yarattığı terleme, ürperme, hızlı kalp ritmi gibi fizyolojik değişiklikler, tahrik olduğunuzda hissettiklerinizle aynıdır.

MUZ YİYİN

Buluşma öncesi heyecanlı mı hissediyorsunuz? O zaman randevunuza gitmeden önce bir muz yiyin. Kan dolaşımına seratonun salgılayan bu meyve, aynı zamanda sinirleri gevşetir ve ruh halinizi olumlu yönde etkiler. Seks için de faydalı olduğunu söylemiş miydik? ‘The Great Lover Playbook’ kitabının yazarı Lou Paget, “Muzda potasyum bulunur. Kas gücünü arttıran bu mineral orgazm için önemlidir” diyor.

NAR SUYU İÇİN

Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi’ndeki araştırmalara göre narın, polifenol bakımından oldukça zengin olduğu keşfedilmiş. Paget’e göre; damarlardaki kan akışını kolaylaştıran bu meyve, daha iyi bir seksin de gizli anahtarı.

KUŞKONMAZ YİYİN

İdrarınızın garip kokmasına neden olan bu sebzede bol miktarda folik asit barındırıyor. Folik asit, kandaki histamin seviyesini arttıran bir tür B vitaminidir. Histamin ise orgazm olmanıza yardımcı olur. ‘Great Food, Great Sex‘ kitabının yazarlarından Doktor Lynn Edlen-Nezin, “Kuşkonmazda ayrıca tahrik olmayı arttıran ve bazı erkeklerde ereksiyon problemine çare olabilen protodioscin (bitki kökenli bir kimyasal) bulunur” diyor.

BİTTER ÇİKOLATANIZI ONUNLA PAYLAŞIN

Böyle lezzetli ve tutkulu bir şeyi yiyip bitirmek tabi ki oldukça şehvet uyandırıcı. Ancak çikolatanın daha cezbedici bir özelliği daha var: Journal of American Dietetic Association tarafindan yayımlanmış bir çalışmaya göre, bitter çikolatada bulunan feniletilamin adlı bileşik, seks esnasında ortaya çıkan endorfinleri tetiklleyip iki kişi arasındaki cinsel çekimi arttırıyor. O zaman kendinizi şımartmak, yatakta işe yarayacaktır. The Journal of Sexual Medicine’in araştırmasına göre, günde en az bir kare bitter çikolata tüketenler, daha derin cinsel arzu hissediyor hem de cinsel fonksiyonları daha aktif oluyor.

GÜZEL BİR KAHVALTI HAZIRLAYIN.

Şehvetli yiyecekler ölçeğinde yulaf ezmesi en alt sırada yer alsa da bilinmeyen bir gücü var; Tam tahıllı yiyecekler, testosteronu güçlendirerek seks güdüsünü arttırıyor. Yulaf ezmesi yerken üzerine biraz bal dökün. Bal, libido arttırıcı bor minerali içerir. Ve kahvaltınızda portokal suyu içmeyi unutmayın. Yapılan bir araştırmada, C vitamini bakımından zengin besinler tüketenlerin daha pozitif bir ruh haline sahip olduğu ve daha çok seks yaptığı keşfedildi.

CAPPUCINO’DAN VAZGEÇMEYİN

Yemekten sonra bir fincan cappuccino için. Southwestern Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya göre, kahve tüketenlerin daha yüksek bir libidoya ve daha aktif bir seks hayatına sahip olduğu keşfedildi. Cappuccino’nuzun içine az miktarda şeker eklemenizi de tavsiye ederiz. Your Final Diet kitabının yazarı Doktor Abby Aronowitz, “Şeker, mutluluk hissi veren serotoninin vücuda salgılanmasına yardımcı olur” diyor.

FİLEMİNYON ISMARLAYIN

Los Angeles’daki Berman Women’s Wellness Merkezi’nin yöneticisi Uzman Jennifer Berman, “Bu ince ve yağsız kırmızı et dilimleri, prolaktin hormonunun üretilmesini sağlayan çinko minerali içerir. Ancak prolaktin yüksek dozlarda alındığında cinsel işlev bozukluğuna da neden olabilir” diyor. Yani kırmızı et yerken abartmamaya dikkat edin. Yuvarlak ve yağsız ya da fileto et seçmeye özen gösterin.

SUŞİ YİYİN

Somon ve uskumru tercih edebilirsiniz. Her iki balıkta da cinsellik hormone üretimini sağlayan omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Ton balığıysa selenyum için iyi bir kaynaktır. (Selenyum minerali doğrudan testislere yönelerek sperm sayısının artmasına yardımcı olur) Paget, “Zencefil doğal bir kan incelticidir, bütün dolaşım sistemini destekler. Edamame’de ise vajinanın kayganlaşmasina yardımcı fitoöstrojen bileşenleri mevcuttur” diyor.

PİZZAYI BÖLÜŞÜN

Peynir, orgazm sırasında kasların kasılmasınıa yardımcı olan magnezyum içerir. Pizzanın üzerine mantar ve brokoli gibi sağlıklı besinler ekleyin. Bu iki yiyecekte de cinsel güdüyü arttıran ve kadın cinsel hormonlarından progesteronu düzenleyen A vitamini bulunur. Erkek arkadaşınızın da sizinle aynı hisleri paylaşmasına şaşırmayın. Çünkü yapılan araştırmalarda peynir türlerinin erkeklerdeki alt bölgenin kan dolaşımını yüzde beş oranında arttırdığı tespit edilmiş.

HAPPY HOUR’LARIN TADINI ÇIKARIN