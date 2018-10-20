Seks Sahneleriyle Gerçeği Karıştıran Ünlüler

 

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Biz oldukça profesyonel olduklarını düşünsek de, ünlülerin seks sahneleri hakkındaki fikirleri bunun tam tersini kanıtlayabiliyor. İşte ünlüler ve seks sahneleri hakkındaki fikirleri:

Kocanız olmayan ve aynı zamanda başka birisinin kocası olan birisiyle, iç çamaşırlarınızla yalnızsınız ve bir yatakta yuvarlanıyorsunuz. — Rosamund Pike, Neil Patrick Harris ile yer aldığı Gone Girl sahneleri hakkında.

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Oldukça iyi pozisyonlarımız vardı. Jon Hamm o günkü parasını hak etmenin peşindeydi, sadece işimizi yaptık. Birbirimizin gözlerinin içine bakmadık. — Kristen Wiig Bridesmaids filmi hakkında.

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Çok gergindim çünkü kendimi bildim bileli ona aşığım. Bu sürreal bir şeydi. — Zac Efron, Heather Graham ile At Any Price filmindeki sahneleri hakkında.

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Popomun gözüktüğü ilk gerçek seks sahnemi hatırlıyorum. İnanılmaz derecede gergindim. O anı izleyemedim bile. Bir gün öncesinde ismini bile bilmediğiniz bir kızla tanışıyorsunuz, sonrasında ise yataktasınız. Dave Franco

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Seks sahnesi sırasında tüm kariyerimin en zor anını yaşadım, Anne Hathaway tarafından tahrik edilmiştim. Ama bu durumu düzeltebildiğim için kendimle gurur duyuyorum. —Jake Gyllenhaal, Love and Other Drugs filmi hakkında

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Benim için inanılmaz derecede gergin bir andı. Sahnenin çekiminin sonrasında menajerime bunu bir daha asla yapmak istemediğimi söyledim. — Vanessa Hudgens, Spring Breakers filmi hakkında

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Seks sahnesi çok garipti. Sette ilk günümdü ve bu buzları kırmanın harika bir yoluydu.- Blake Lively, The Town filmi hakkında

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Birkaç bardak votkayı fondip yaptım, ardından birkaç bardak şampanya içerek bir daha asla böyle sahneler çekmeme kararımı kutladım! — Keira Knightley, A Dangerous Method filmi hakkında

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Yorganı üzerinize kapayabilir ve karşınızdaki aktöre “biz ne yapıyoruz” diye sorabilirsiniz. Anneciğim bugün işyerinde boynumdan kendimi öptürdüm diyebilirsiniz. Eğer bu şekilde düşünüyorsanız, bu sahneler kısmen etik değil.Kate Winslet

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Sahne sırasında çırılçıplak bir şekilde yatarken “bu yataktan çıkmak istiyorum, bu odadan çıkmak istiyorum, bu sahneden çıkmak istiyorum. Ne yapıyorum ben? diye düşünüyorum. Sonra hatırlıyorum ki, bu sahneyi yazan benim, kendimi bu role koyan benim, seksüel bir köleliğe kendimi koyan benim.Lena Dunham

Lena Dunham arrives at the 72nd annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 11, 2015, in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Seks sahneleri söz konusu olduğunda kendimi rahat hissetmiyorum. Herhangi bir insanın da rahat hissettiğini düşünmüyorum. — Chloë Sevigny

 

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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