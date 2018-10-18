Seks Yaşamınızı Hareketlendirecek 5 Öneri

 

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Evliliklerde veya uzun süreli ilişkilerde seks hayatınızın zaman zaman sıradanlaştığını hissedebilirsiniz. Bu konuda yatak odanızın hararetini yükseltecek önerilerimiz olacak.

1# Randevulaşın

Beraber yaşadığınız eşiniz, sevgilinizle randevulaşma fikri kulağa komik geliyor olabilir. Ama inanın bu öneri sizi ilişkinizin başlangıç zamanlarına döndürecek. Hem nostalji yaşayacaksınız hem de bu heyecanı yatağa taşıyabileceksiniz. Haftada bir veya iki haftada bir eşinizle dışarıda randevulaşın. Evinizin alışıldık ortamından uzaklaşıp romantik bir akşam yemeği yemek, birkaç kadeh bir şeyler içmek sizi gecenin ilerleyen saatlerini beklemeye itecek. Seksi beklemekten daha heyecanlandırıcı ne olabilir?

2# Bir Yerlere Gidin

Eviniz, yatağınız harici yerlerde sevişmek sizi yeni keşiflere itecektir. Kısa tatillere çıkmayı deneyin. Bunun için hafta sonları şehrinize yakın kaçamak adresler keşfedebilirsiniz. Hafta sonu buna ayıracak vaktiniz yoksa bazı geceleri otel odasında geçirmeye ne dersiniz? Cinsel hayatınıza renk katacağı kadar ruhsal olarak da bu kaçamaklar size iyi gelecek.

3# Oyun Zamanı!

Sekse heyecan katmanın en iyi yolu şüphesiz ki oyunlara yer vermekten geçiyor. Bunun için seks oyuncaklarından yararlanabilirsiniz. Veya evde kendi imkanlarınızla kendinize oyun eşyaları bulabilirsiniz. Romantik  filmlerin vazgeçilmezleri kravat, kelepçe, buz küpleri, masaj yağları…Bunlar sadece ilk aklımıza gelenler.  Peki cinsel içerikli filmlerden veya pornolardan ilham almaya ne dersiniz? Oyun fikrinin amacı birlikteliğe sürprizler katmak. Sınırlarınızı keşfetmeye açık olun!

4# Konuşun

Özellikle erkekler seksi sevdikleri kadar seks hakkında konuşmayı da çok seviyorlar. Seks hakkında partnerinizle konuşmaktan çekinmeyin. Böylece birbirinizin sevdiği şeyleri, sevmediği hamleleri veya denemek istediği şeyleri öğrenebilirsiniz. Unutmayın; seks, hakkında konuştukça mükemmelleşecektir.

5# Fantezileri Deneyin

Konuşurken birbirinize fantezilerinizi de açtınız. Peki neden uygulamayı denemeyesiniz? Yeni bir şeyler keşfetmek ikinizi de heyecanlandıracak. Birbirinizi daha fazla arzulamanızı sağlayacak. Partneriniz bir role mi girmenizi istiyor. O halde hayallerindeki kişi olun! Siz de ona iç dünyanızı açın. Kulağa seksi gelmiyor mu?

 

 

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