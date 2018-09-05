Seksi ve İkonik En İyi 10 Erotik Film

Erotizm ve romantizm ikilisinin başrolde olduğu filmler; sinema tarihinde hep çok konuşulmuştur. İşte beyazperdeye damgasını vuran; seksi ve ikonik 10 unutulmaz erotik film.

Basic Instinct / Temel İçgüdü

San Francisco polisi cinayet masasından dedektif Nick Curran, bir cinayet dosyasını araştırırken davanın şüphelisi olan Catherine Trammel’le yakınlaşır. Yazar olan ve cinsellik konusunda son derece serbest davranan Catherine, son kitabında Nick’in davasındaki cinayetin bir benzerini detaylı şekilde anlatmıştır. Catherine, çekiciliğiyle Nick’i etkisi altına alır ve ikili ihtiras dolu bir ilişkinin içine sürüklenirler.

Last Tango in Paris – Paris’te Son Tango

Jeanne evliliğin arifesindeki, sıradan bir kadındır. Evliliğe hazırlık aşamasında ileride oturabileceği bir de ev aramaktadır. Bir gün evleri gezerken müstesna ve tuhaf bir adamla karşılaşır. Amerikalı Paul, yaşça Jeanne’den büyük olmasına rağmen onu delicesine etkiler. İkili, yasak bir aşkın meyvelerini yemeye başlarlar. Aralarında garip bir ilişki başlar. Sürekli beraber olsalar dahi, birbirlerine birbirleri dışındaki hayatlarına dair hiçbir şey sormayacaktırlar. Bir süre sonra aralarındaki kişilik farklılıkları ikisini de dar bir çıkmaza sürükleyecektir.

Bertolucci’nin en önemli eserlerinden biri olarak gösterilen Paris’te Son Tango, ayrıca kendi döneminin en erotik eserlerinden biri.

Shame / Utanç

Brandon 30’lu yaşlarında New York’ta yaşayan, kelimenin gerçek anlamıyla seks bağımlısı bir adamdır. Fakat asi kız kardeşi onun yanına taşınınca Brandon’ın hayatı da beklenmedik biçimde değişecektir. Zira kız kardeşi Sissy (Carey Mulligan) ikisinin de geçmişinden gelen acı dolu hatıraları da beraberinde getirecektir..

The Dreamers

Fransa’da alevlenip tüm dünyayı etkisi altına alan ’68 olayları sırasında, Fransa’dayız… ’68 kuşağı ruhuna sıkı sıkıya bağlı olan Isabelle ve kardeşi Theo, ailelerinin tatile çıkması nedeniyle Paris’te yalnız kalmış, bu sırada da Amerikalı bir öğrenciyle tanışıp arkadaş olmuş, onu evlerine davet etmişlerdir. Matthew’ı Isabelle ve Theo ile buluşturan şey ise büyük ölçüde sinema olmuştur. Dışarıda, sokaklarda devrim sesini yükseltirken üçlü arasındaki tutku ve cinsellik alevlenmektedir.

Blue Is The Warmest Color / Mavi En Sıcak Renktir

15 yaşındaki Adele’in emin olduğu iki şey vardır; o bir kızdır ve kızlar erkeklerle çıkar. Bir gün büyük meydanda Emma’nın mavi saçlarını farkediverir ve işte o an hayatının değişeceğini anlar. Kendi ergenlik sorularıyla yapayalnız, bakışlarını kendine ve başkalarının bakışlarını kendine çevirir. Emma’yla yaşadığı aşkı bir kadın olarak, bir yetişkin olarak yaşamaktadır. Fakat Adele ne kendisiyle ne ailesiyle ne de bu absürd dünyayla barış yapmayı becerememektedir. Abdellatif Kechiche tarafından yönetilen filmin başrollerini Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos ve Catherine Salée paylaşıyor.

Nymphomaniac 1

Danimarkalı autör yönetmen Lars Von Trier’in Deccal (Antichrist) and Melankoli ile sürdürdüğü aykırı filmler serisine Nymphomaniac ile devam ediyor. Nemfomanyak bir kadın olan Joe’yu merkezine alan film, baş karakterinin doğumundan 50 yaşına kadar olan hayatına, özellikle de cinsel serüvenlerine odaklanıyor. Soğuk bir kış gecesi yakışıklı bir bekar olan Seligman, yolda dövülmüş halde Joe’yu bulur. Onu evine getirip, yaralarını sarar. Joe bu adamın evinde dinlenirken kendi hikayesini de anlatmaya başlar… Filmin oyuncu kadrosu ise Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Shia LaBeouf, Jamie Bell, Christian Slater, Uma Thurman ve Willem Dafoe gibi pek çok sürpriz ismi bir araya getiriyor.

Nymphomaniac: Volume II

Lars von Trier’in tartışma yaratan Nymphomaniac filminin devam bölümü.

Nine and A Half Weeks / Dokuz Buçuk Hafta

Elizabeth, New York’taki bir sanat galerisinde hayatını kazanmaktadır. Bir gün esrarengiz bir adam olan John tarafından baştan çıkarılır. Zaten gerçek aşkın arayışındadır ve bu adamın çekiciliği onu kendisine doğru çekmektedir. Bu tutkulu ilişki dokuz buçuk hafta boyunca sürecek ve Elizabeth’in cinsel dünyasına yeni bir tuğla ekleyecektir.

Wild Orchid / Vahşi Orkide

Bir hukuk bürosunda çalışan Emily, Claudia ile birlikte bir emlak miras davasını çözmek için Brezilya’ya gider. Hiçbir şeyden haberi olmayan masum Emily, Rio’da milyoner James Wheeler ile başbaşa kalınca, yaşayacağı seks deneyimleri ile şok olacaktır… Yönetmenliğini Zalman King’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Mickey Rourke, Jacqueline Bisset ve Carré Otis yer alıyor.

Love

Enter the Void’in ardından uzun süreli bir sessizliğe gömülen Gaspar Noe,erotik melodram olarak tanımladığı bu filmiyle coşkulu bir şekilde buram buram erotizm kokan bir ilişkinin kucağında kendisini bulan bir erkek ve iki genç kadının öyküsünü perdeye taşıyor.