Seksin Neden En İyi Tedavi Yöntemi Olduğunun 5 Kanıtı

Her gece sevişiyor musunuz? Tebrikler, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip müthiş bir kadınsınız. Seksin neden en iyi tedavi yöntemi olduğuna dair birkaç ipucu ise geri kalanımız için geliyor.

Seksin çoğu zaman unutulmasına şaşırmıyoruz. Ama ilk bir araya geldiğinizde onun size kendinizi ne kadar iyi hissettirdiğini hatırlıyor musunuz? Birbirinizden uzak kalamıyordunuz. Ve o his, uzun bir koşudan sonra hissettiğiniz mutluluktan bile daha iyi değil mi?

Yine de bir neden lazımsa, söyleyelim: Sevişmek, tıpkı iyi bir egzersiz gibi, size saatler sonra bile fayda sağlıyor. “Gülmek en iyi ilaçtır” diyen her kimse kesinlikle sevişmiyormuş. İşte size birkaç sebep…

Daha Az Stres Yaşarsınız

Ertesi gün yapacağınız sunum için endişeleniyor musunuz? Hemen yatağa girin.

İngiltere’deki West of Scotland Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, iki haftada bir kez bile seks yapan insanların topluluğa karşı konuşma gibi stresli işlerde daha başarılı olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi, seks sırasında endorfin ve oksitosin gibi sizi iyi hissettirecek hormonların salgılanması. Bu hormonlar beyindeki zevk merkezini aktive etmekle kalmıyor, çiftler arasındaki yakınlığı da arttırıyor. Cinsellik Eğitmeni Dr. Laura Berman’a göre, bu hormonlar aynı zamanda sizi rahatlattığından, anksiyeteye ve depresyona da iyi geliyor. Orgazma ulaşmak zorunda değilsiniz ama ulaşırsanız daha fazla hormon salgılarsınız; ki bu da biraz daha çabalamak için yeterli bir sebep!

Daha İyi Uyursunuz

Orgazm, çok daha çabuk uykuya dalmanızı sağlar. Teksas Üniversitesi Cinsel Psikofizyoloji Laboratuvarı Yöneticisi ve Why Women Have Sex kitabının ortak yazarı Dr. Cindy Meston’a göre, stresinizin azalmasını sağlayan hormonlar aynı zamanda vücudunuzu ve beyninizi de rahatlatarak sizi uykuya hazırlıyor.

Ayrıca orgazm sırasında prolaktin hormonu da salgılanıyor. Meston, “Prolaktin seviyesi doğal olarak uykudayken yükselir; bu da bize uyku ve bu hormon arasında sıkı bir bağ olduğunu gösteriyor” diyor. Eğer bu önerimizi dikkate alacaksanız bir şeyi bilmenizde fayda var. Fazla aktif seks, sizi uyutmaktansa enerji seviyenizi yükseltir. Seks asla ruhsuz olmamalı tabii ama uyumanıza yardımcı olsun istiyorsanız, akrobasi yapmak yerine yavaş gitmeyi tercih edebilirsiniz.

Ağrılarınız Diner

İşleri biraz tersine çevirmeye ne dersiniz? “Evet tatlım bu gece sevişelim, başım ağrıyor.” Meston’a göre orgazmdan sonra salgılanan hormonlar, baş ve sırt ağrısı gibi bütün can sıkıcı ağrılara iyi geliyor. ABD’deki Southern Illinois Üniversitesi Baş Ağrısı Merkezi’nde yapılan bir çalışmaya göre, migren şikâyeti olan kadınların yarısı orgazm sonrası ağrıda hafifleme hissediyormuş.

Meston, “Orgazm sırasında salgılanan endorfin adeta ağrı kesici gibi etki gösteriyor ve ağrı hissini azaltıyor” diyor. Migreniniz tuttu fakat partneriniz ortada yok mu? Zirveye ulaşmanız şartıyla mastürbasyon da aynı hormonların salgılanmasına sebep oluyor.

Grip Olmazsınız

Sevişmek sizi gripten de kurtarabilir. Pennsylvania’daki Wilkes Üniversitesi’ne göre, sık sevişen insanlarda immunoglobülin A (IgA) denilen antikorların sayısı çok daha yüksek. Bu antikorlar hastalıklarla savaşarak vücudu grip ve nezleden koruyor. Böylece hastalık izinleri yerine sevişme izinleri yapabilirsiniz!

Işıldarsınız

Evet, iyi seks sizi aynı zamanda güzelleştirir. İngiltere’deki Royal Edinburgh Hastanesi’nde yapılan bir çalışmada jüri, katılımcıların yaşını tahmin etmeye çalışmış. Düzenli bir partnerle haftada ortalama dört kez sevişen insanların yaşı, asıl yaşından yedi ila 12 yaş daha az tahmin edilmiş.

İşte beklediğimiz haber! Düzenli seks, testesteron ve östrojen hormonlarının salgılanmasını sağlayarak vücudu genç ve diri tutuyor. Ayrıca Meston’a göre östrojen, yumuşak bir cilt ve parlak saçlar demek. Tonlarca para döktüğünüz kırışıklık kremlerine veda edin çünkü artık zamanı geriye almak için yatay pozisyona geçme zamanı!

Daha Az Regl Sancısı Çekersiniz

Meston bu durumu, “Bir kadın orgazma ulaştığında rahmi kasılır ve vücudu sancı yaratan bileşenlerden arındırır” diye açıklıyor. “Bu kasılmaların sıklaşması, kanın akışını ve dokunun dışarı boşalmasını kolaylaştırır; böylece periyodun daha erken biter” diye de ekliyor.

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne göre regl sırasında seks yapmak, aynı zamanda rahim zarındaki hücrelerin rahim dışına doğru büyüdüğü ve ağrıya sebep olduğu endometriozis (çikolata kisti) riskini de azaltıyor. Partneriniz de istediği sürece, bu dönemde seks yapmanızın hiçbir sakıncası yok. Yatağa koyu renkli bir havlu sererseniz, ortalığın kirlenmesi endişeniz de kalmaz. Pozisyon olarak ise misyonerden şaşmayın. Typed: Stop Sabotaging Your Relationships and Find Dating Success kitabının yazarı Dr. Michelle Callahan, sırtüstü yatarken kan akışının daha hafif olacağını söylüyor. Yine de emin değilseniz birlikte duşa girebilirsiniz.

Zevkten İnlerken İncelirsiniz

Seks de bir tür kardiyo sayılır! Meston, “Uzunluğuna bağlı olarak bir sevişme 85 ile 250 arasında kalori yakmanı sağlar” diyor. (Ama bunun için üstte yani aktif olmalısınız; öylece yatarken kalori yakamazsınız.) Hatta American Journal of Cardiology’ye göre, kardiyoloji uzmanları seksi, yürüme bandında yapılan orta seviye bir egzersizle eşit tutuyor.

Tartıya yansıyacak olanın yanında, vücudunuzu da şekillendirebilirsiniz. Pleasure: A Woman’s Guide to Getting Sex You Want, Need and Deserve kitabının yazarı Dr. Hilda Hutcherson, “Seks sırasında karın, sırt, kalça ve baldır kasların çalışır” diyor.

