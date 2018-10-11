Selena Gomez Hastaneye Kaldırıldı

Daha önce 2014 ve 2016 yıllarında da psikolojik destek alan Selena Gomez yine benzer bir süreçten geçiyor. Duygusal çöküntü yaşadığı belirtilen 26 yaşındaki şarkıcı Selena Gomez’in anksiyete ve depresyon tedavisi amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Lupus hastası olan Selena Gomez’in bağışıklık sistemi ve böbrek sorunlarından dolayı yıprandığı ve duygusal bir çöküntüye girdiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcının büyük bir aşk yaşayıp ayrıldığı Justin Bieber’ın Hailey Baldwin ile süren ilişkisinden ötürü, Bieber hayranlarının Gomez’e yaptığı sosyal medya saldırılarının da bu ruhsal çöküntüye sebep olduğu düşünülmekte.

Şarkıcıya yakın bir kaynak Gomez’in geçmişi geride bırakıp sağlığına ve kendisine odaklanmak üzere tıbbi yardım almaya karar verdiğini belirtti.

Gomez en son 24 Eylül’de yaptığı Instagram paylaşımında sosyal medyaya bir süre ara vereceğini söylemişti.