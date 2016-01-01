SELENA GOMEZ’DEN INSTAGRAM TEMİZLİĞİ



Selena Gomez, instagram hesabını yeni bir biyografi açıklaması ve yeni profil resmiyle güncellerken (annesi Mandy Teefey bir kereyle güncelledi), takipten çıkardığı ünlü arkadaşlarıyla gözlerini üzerine çekmeye devam ediyor.

Gomez’in arkadaşlık takibinden çıkardığı bu ünlü isimlerden biri de Demi Lovato!

300’den fazla kişiyi arkadaşlık takibinden çıkaran Selena Gomez, şu an sadece -yeni bir değişilik gelene kadar- 37 kişiyi takip ediyor.

Takibe devam ettiği arkadaşları arasında ise Taylor Swift, Amy Schumer, Jessica Alba, Francia Raisa gibi isimler yer almakta.

Bu değişimin sebebi olarak ise Selena Gomez’in asistanı gösteriliyor. Yapılan değişikliklerin bir marka stratejisi olarak yorumlanması gerektiği söylenmekte.

Selena Gomez’in, hafta sonu instagram hesabından 13 yaşına kadar yaşadığı evden bir kare paylaşması da, yeni bir bölümün başladığına dair işaretler olabilir.

@selenagomez

