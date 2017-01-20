SELENA GOMEZ’İN BÜYÜK SIRRI ORTAYA ÇIKTI



Selena Gomez, instagram hesabından, 2017 yılı içerisinde belli bir dönem ortadan kaybolmasının sebebini açıkladı.

Böbrek nakli ameliyatı olduğunu duyuran Gomez, ameliyat izlerini ve ona böbreğini veren arkadaşına yazdığı duygusal mesajı paylaştı.

Ameliyatın nedeni ise, Gomez’in uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı.

Gomez, Lupus hastalığından kaynaklı, böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve nakil ameliyatının gerçekleşmesine sebep olduğunu paylaştı.

25 yaşındaki Gomez, duygularını instagram’dan şu sözlerle paylaştı;

“Sizinle, geçtiğimiz günlerde hep bunu paylaşmak istiyordum. Sağlığımın tamamen düzelmesi için buna ihtiyacım vardı. Kamuoyunun karşısında aileme ve doktor ekibine hem operasyon öncesinde ve sonrasında benim için yaptıkları her şeye teşekkür ediyorum. Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim.”



