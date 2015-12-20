SELENA GOMEZ’İN SEKSİ GÖZ MAKYAJI



Selena Gomez, her yaptığı adım adım takip edilen ünlülerin başında geliyor kuşkusuz.

Güzellik konusunda da ilham kaynağı olduğu kesin. Özellikle de geçtiğimiz günlerde instagram’da paylaşılan seksi makyajıyla yine tüm gözleri üzerine çekti.

Siyah göz makyajının gücü adına…

Gomez’in makyaj artisti Hung Vanngo, bu makyajı hızlıca dışarı çıkmanız gerektiğinde çabuk ve kolay bir şekilde yapabileceğinizi belirtiyor. 15 dakikadan daha az sürede yapabileceğiniz bu makyajın sonucu ise; mükemmel gözler. At kuyruğunun çarpıcı etkisini de göz ardı etmemek lazım.

Eyeliner ve siyah göz kalemi bu makyaj için olmazsa olmazlarınızdan.

Bu makyaj için hangi ürünleri tercih edebileceğiniz ise galerimizde saklı…



