SELFIE ÇEKMEYE HAZIR BİR CİLT İÇİN İHTİYACINIZ OLANLAR



Makyajınızla iyi bir etki bırakmanın en kolay yolu, ışığın cildiniz üzerinde dengeli bir parlaklık oluşturmasını sağlamak. Tabii ki, cildinizde de sim kullanmanızdan söz etmiyoruz ancak iyi bir aydınlatıcı sizi kurtaracak. Gözlerinizdeki simle ve elmacık kemiklerinizde aydınlık bir görünümle gerçekten de ışıltılı bir görünüm yakalayacaksınız” diyor Makyaj Artisti Troy Surrat.

Ayrıca bu makyajın artılarından biri de, yüzünüzdeki kusurlu bölgelerinizi kapamanıza çok da gerek kalmaması. Tabii bu parlak cilt için en çok ihtiyacınız olacak ürünler iyi bir fondöten ve doğru bir aydınlatıcı. İşte bizim favorilerimiz…