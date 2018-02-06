SEPHORA’DA AŞKIN RENGİ KIRMIZI





Güzelliğin kalp atışı Sephora, Sevgililer Günü’nde ne alacağım telaşına kırmızı renkli geniş ürün yelpazesiye son veriyor. Bu özel günün vazgeçilmez rengi kırmızı tonlar, markanın koleksiyonunda bulunan ruj, allık ve ojelerde kendini özgürce gösteriyor.

14 Şubat’ta kadınların şık görünümlerini daha da çarpıcı hale getirecek olan Sephora, sevgililerin kalplerini fethediyor. Markanın şık sunumlara imza atan özel hediye paketleme servisi ise bu Sevgililer Günü’nde de ezberleri bozuyor.

Hediyeleriyle fark yaratmak isteyen aşıklar, Sephora’nın kırmızı renklerdeki ürünlerini tercih ederek aşklarını heyecanlandırmayı başarıyor.



