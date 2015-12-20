SEPHORA’DA KARIŞTIR & EĞLEN CİLT BAKIMI KEYFİ

Cilt bakım ritüelinize Made In Sephora rengi ve eğlencesi geliyor. 23 Nisan’a kadar tüm Made In Sephora markalı renkli cilt bakım ürünlerinde geçerli olacak 3 al 2 öde kampanyası da cilt bakımına önem veren kadınların yüzünü güldürüyor.
Temizleme jelleri&kremleri&suları, makyaj temizleme mendilleri, dudak peelingleri&balm’ları gibi birçok içerik ve dokuda ürünlerden oluşan bu renkli cilt bakım koleksiyonuna bayılacaksınız…
Cildinizi yıpratan ve eski canlılığını kaybetmesine sebep olan dış etkenlere karşı Sephora yeni cilt bakım ürünleri ile cildinizi berraklaştırmanıza ve tertemiz yapmanıza yardımcı oluyor! Bu yepyeni ve rengarenk cilt bakım koleksiyonu Hindistan cevizi, gül, nar, yeşil çay, kömür, yuzu gibi zengin içerikleriyle cildinize bakım yapıyor ve cilt bakım ritüelinize eğlence katıyor.
Sephora Gülen Ciltler Festivali, 5 Nisan’da başlıyor, detaylar için www.sephora.com.tr ve Sephoraturkiye sosyal medya hesaplarını takipte kalın.
|Lip Balm – Renkli Dudak Balmı
Koleksiyonda bulunan dudak kremleri, dudakları beslerken birçok farklı fayda sağlıyor. Hindistan cevizli dudak kremi dudakları rahatlatıyor, gül kokulu dudak kremi parlatıyor, goji özlü dudak kremi ise koruyor. Badem yağlı dudak kremi dudakları onarmaya yardımcı olurken, mandalina kokulu dudak kremi ise dudaklara hoş bir renk katıyor.
Sephora’nın rengarenk dudak balmları her açıdan bir adım öne çıkıyor. Dudaklarınızı rahatlatan Sephora balmlar ile güzel bir gülüş kaçınılmaz oluyor.
Fiyat: 19.90 TL
|Lip Scrub – Dudak Peeling Balmı
Dudağınızdaki ölü deriler tarihe karışıyor!
Balm etkisi yaratan ballı dudak peelingi, tam da ihtiyacı olduğu anda dudaklarınızın imdadına yetişiyor. Dudaklarınızı biçimlendirip yumuşatan bu peelinge minnettar kalmamak elde değil.
Fiyat: 19.90 TL
HyperFocal: 0
|Exfoliating Wipes – Peeling Etkili Temizleme Mendilleri
Sephora hızlı hayat ritminden ilham alarak suya ve pamuğa gerek kalmadan cildi ölü deriden kurtaran bu süper ıslak mendilleri yarattı. Güzel bir başlangıç için ihtiyaç duyulan tek şey bu ürün! Geriye, size hangi ürünün uygun olabileceğini seçmek kalıyor: matlık etkisi veren ve lekesiz bir görünüm yaratmanıza yardımcı olan yeşil çay mı yoksa cildinizin temizlenmesi ve toksinlerden arındırmasına yardımcı olacak kömür özlü mü? Bu muhteşem temizleme mendilleri cilde gereken özeni fazlasıyla gösteriyor.
Fiyat: 22.90 TL
|Cleansing Wipes – Temizleme Mendilleri
Hindistan cevizi yağı cildi rahatlatırken, yuzu meyvesi özü cilde enerji katıyor. Gül suyu cildi nemlendiriyor, nar ise cildi serinletiyor. Bu harika temizleme mendilleri sayesinde her nerede olursanız olun cildiniz güzel bir şekilde temizleniyor.
Fiyat: 22.90 TL
|Exfoliating Cream – Peeling Krem
Kömür özlü mü yeşil çay mı? Arındırmak mı matlaştırmak mı? İstediğiniz bakım hangisi olursa olsun, bu iki krem cildinizi yumuşatıp temizliyor ve peeling etkisi veriyor. Cildiniz artık her şeye hazır!
Fiyat: 22.90 TL
|Cleansing Cream – Temizleyici Krem
Siyah noktalar, makyajı temizleme veya cildinizi arındırmanız için gerekli çözümü size Sephora’nın muhteşem temizleyici kremi sunuyor. Özellikle günün sonunda yorgun düşen ciltlerden izleri silmeye yardımcı oluyor. Bunların hepsini cildinizi kurutmadan veya yağlandırmadan yapıyor.
Fiyat: 22.90 TL
|Micellar Water – Temizleme Suyu
Küçük bir pamukla ciltteki, dudaktaki ve gözdeki makyajı temizleyen temizleme suyuna vurulmamak imkansız. Cildinizi arındırmak ve matlaştırmak isterseniz yeşil çay veya kömür özünü mutlaka denemelisiniz!
Fiyat: 19.90 TL
|Micellar Gel – Temizleme Jeli
Gül suyuyla cildi dinamikleştiren, nar ile cildi yorgun görünümden uzaklaştıran ve enerjik tutan, suya dayanıklı makyajlarda bile etkili olan bu jellerle cildiniz hak ettiği temizliğe kavuşuyor. Üstelik üründen sonra cildinizi yıkamanıza gerek kalmıyor, kullanımı çok basit, hızlı ve etkili.
Fiyat: 19.90 TL
|Micellar Milk – Temizleme Sütü
Ultra konforlu bu losyonla, cildinizi tekrar yıkamaya gerek kalmadan temizleyebiliyorsunuz. Size sadece cildinizi rahatlatan Hindistan cevizi suyu veya cildinizi nemlendiren ve parlatan gül suyu arasında tercih yapmak kalıyor.
Fiyat: 19.90 TL