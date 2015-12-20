SEPHORA’DA KARIŞTIR & EĞLEN CİLT BAKIMI KEYFİ

Exfoliating Wipes – Peeling Etkili Temizleme Mendilleri Sephora hızlı hayat ritminden ilham alarak suya ve pamuğa gerek kalmadan cildi ölü deriden kurtaran bu süper ıslak mendilleri yarattı. Güzel bir başlangıç için ihtiyaç duyulan tek şey bu ürün! Geriye, size hangi ürünün uygun olabileceğini seçmek kalıyor: matlık etkisi veren ve lekesiz bir görünüm yaratmanıza yardımcı olan yeşil çay mı yoksa cildinizin temizlenmesi ve toksinlerden arındırmasına yardımcı olacak kömür özlü mü? Bu muhteşem temizleme mendilleri cilde gereken özeni fazlasıyla gösteriyor. Fiyat: 22.90 TL