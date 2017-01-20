SERDAR ATEŞER BIG BAND ÇEŞME VE SELÇUK’TA





Serdar Ateşer, Çeşme Köy’de 26 Temmuz Çarşamba akşamı vereceği konser ile sevenleri ile buluşuyor.

Şehir müziğinin efsane ismi Serdar Ateşer, grubu ile 26 Temmuz Çarşamba akşamı Çeşme’de Çeşme Köy ve 28 Temmuz Cuma Selçuk Nea Efessos’da müthiş bir geceye imza atacak.

Serdar Ateşer, sessiz ancak iz bırakan müzikal yolculuğu ile meraklılarının sıkı takibinde olan bir isim. Sanatçıya bu projede Onur Duygulu ve Mesut Uçar eşlik ediyor.

Ateşer, uzun yıllardır müzik piyasamızı çekip çeviren, sürekli dinlenmeyi hak eden işleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kurucularından olduğu kült grup Mozaik’ten bu yana çalışmalarına devam ediyor.

Besteci ve yorumcu Ateşer, aynı zamanda mor ve ötesi, Ruşen Alkar, Ortaçgil, İsmira, Yok Öyle Kararlı Şeyler gibi isimlerin prodüktörlüğü ile tanınıyor. Henüz bitirdiği yeni albümü ‘İş İşten Geçer Geçmez Ordayım’ ise sonbaharda Kalan Müzik’ten yayınlanacak.

Serdar Ateşer, yayınladığı ‘Avdet Seyri’ albümü ile müzik piyasamızda önemli bir ses bıraktı. Kendisinden sonra gelenlerin mutlaka uğraması gereken bir dönemeç olan ‘Avdet Seyri’ yayınlandığı tarihten bu yana şehirli müzik formu ile uğraşanlar için önem taşıyor.

Ateşer, Ayvalık’ta yer alan ‘1901’ yılında yapılmış ve aynı ismi taşıyan taş stüdyosunda bu coğrafyanın yanı sıra dünyanın birçok yerinden kasabaya yolu düşen çeşitli disiplinlerden sanatçıları da ağırlıyor.

https://serdaratesergrupbaskanvekilleri.bandcamp.com/

Çeşme Köy Adres: Çakabey Mahallesi, 35930 Çeşme/İzmir

Telefon: 0534 299 45 55

Nea Efessos Adres: 14 Mayıs Mah. Zeynel Irmak Cad – Yeni Şirince Yolu, Selçuk Çıkısı, 35920 Selçuk

Telefon:(0232) 892 65 55

www.facebook.com/serdarateserbigband

