Serena Williams’tan Meghan Markle’a Hamilelik Tavsiyesi

2014’ten bu yana Serena Williams ve Meghan Markle sıkı bir dostluğu paylaşıyor.

Serena Williams hamileliği ilerleyen Meghan Markle ile sürekli olarak iletişim halinde.

Williams verdiği bir röportajda Meghan Markle ile konuşurken nasılsın diye sorduğunu ancak onun daha çok Williams’ın hayatıyla ilgilenip nasıl olduğunu öğrenmek istediğini belirterek ekliyor: “Meghan’a bu kadar iyi olmayı bırakması gerektiğini söyledim. Hamile olan o, ben değilim. Hamilelik hormonlarının olması gerekmiyor mu? Neden bu kadar tatlı olduğunu anlamıyorum.”