Serena Williams’tan Meghan Markle’a Hamilelik Tavsiyesi

 

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2014’ten bu yana Serena Williams ve Meghan Markle sıkı bir dostluğu paylaşıyor.

Serena Williams hamileliği ilerleyen Meghan Markle ile sürekli olarak iletişim halinde.

Williams verdiği bir röportajda Meghan Markle ile konuşurken nasılsın diye sorduğunu ancak onun daha çok Williams’ın hayatıyla ilgilenip nasıl olduğunu öğrenmek istediğini belirterek ekliyor: “Meghan’a bu kadar iyi olmayı bırakması gerektiğini söyledim. Hamile olan o, ben değilim. Hamilelik hormonlarının olması gerekmiyor mu? Neden bu kadar tatlı olduğunu anlamıyorum.”

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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