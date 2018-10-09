Serenay Sarıkaya | Marie Claire Ekim 2018

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Heyecanla beklediğiniz video karşınızda!

Sizi, sokak stiline yön verecek parçaların bulunduğu Serenay x Mavi Icon Koleksiyonu’yla daha da parlayan, ekim kapağımızın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın keyifli çekim hikayesiyle başbaşa bırakıyoruz.

Video: Aytek Erdem, Semih Ergün

Röportaj: Gözde Eyibilir
Fotoğraflar: Koray Birand
Moda Editörü: Ceylan Atınç
Saç: İbrahim Zengin
Makyaj: Elçin Mutlu
Makyaj Asistanı: Bedirhan Aydın
Prodüksiyon Amiri: Günkut Altun
Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Sıla Aydın
Fotoğrafçı Asistanları: Soner Tunca, Mert Abedan, Barış Teksan

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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