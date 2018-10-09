Serenay Sarıkaya | Marie Claire Ekim 2018

Heyecanla beklediğiniz video karşınızda!

Sizi, sokak stiline yön verecek parçaların bulunduğu Serenay x Mavi Icon Koleksiyonu’yla daha da parlayan, ekim kapağımızın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın keyifli çekim hikayesiyle başbaşa bırakıyoruz.

Video: Aytek Erdem, Semih Ergün

Röportaj: Gözde Eyibilir

Fotoğraflar: Koray Birand

Moda Editörü: Ceylan Atınç

Saç: İbrahim Zengin

Makyaj: Elçin Mutlu

Makyaj Asistanı: Bedirhan Aydın

Prodüksiyon Amiri: Günkut Altun

Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Sıla Aydın

Fotoğrafçı Asistanları: Soner Tunca, Mert Abedan, Barış Teksan