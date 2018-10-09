Serenay Sarıkaya | Marie Claire Ekim 2018

Heyecanla beklediğiniz video karşınızda!
Sizi, sokak stiline yön verecek parçaların bulunduğu Serenay x Mavi Icon Koleksiyonu’yla daha da parlayan, ekim kapağımızın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın keyifli çekim hikayesiyle başbaşa bırakıyoruz.
Video: Aytek Erdem, Semih Ergün
Röportaj: Gözde Eyibilir
Fotoğraflar: Koray Birand
Moda Editörü: Ceylan Atınç
Saç: İbrahim Zengin
Makyaj: Elçin Mutlu
Makyaj Asistanı: Bedirhan Aydın
Prodüksiyon Amiri: Günkut Altun
Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Sıla Aydın
Fotoğrafçı Asistanları: Soner Tunca, Mert Abedan, Barış Teksan