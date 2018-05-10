SERENAY SARIKAYA’NIN BÜYÜK İLGİ GÖREN CANNES STİLİ





Serenay Sarıkaya, 71. Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Magnum Türkiye’nin özel konuğu olarak Fransa’nın Cannes şehrine, dünyanın takip ettiği festivale giden Sarıkaya, samimi duruşu ve stiliyle de tüm dikkatleri üzerine topladı.

Ünlü oyuncu, Cannes Croisette’deki Magnum Evi’nde gerçekleşen partide model Bella Hadid ve tasarımcı Alexander Wang ile bir araya geldi.

Hakan Yıldırım imzası taşıyan pembe elbisesi ve sade güzellik görünümüyle festivalin parlayan isimlerinden oldu.

Magnum Dipping Bar’da kendi dondurmasını da tasarlayan Sarıkaya, akşamında katıldığı partide ise siyah bir elbise tercih etmişti.

Serenay Sarıkaya’nın Cannes’daki ikinci görünümünde de Hakan Yıldırım imzası bulunuyor.



