SERKAN ÇAYOĞLU MARIE CLAIRE MAN’DE!



Serkan Çayoğlu, Kiraz Mevsimi dizisindeki Ayaz karakteriyle şimdiki popülerliğini kazanmış olsa da, yeni projesi Börü ile bambaşka biri olarak karşımıza çıkacak. Kısa süre önce 30 yaşına basan oyuncu, zamanın nasıl geçtiğini anlamamış, fakat onun için en güzel yılların henüz başladığının da farkında.

Marie Claire Man yeni sayısıyla bayilerde. Kaçırmayın.

Röportaj: Selen Meçoğlu

Fotoğraflar: Cihan Alpgiray

Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen

Saç ve Makyaj: Sam Araji/ art+ist

Fotoğraf Asistanları: Mehmet Erol,

Emre İbiş, Zeki Akıllı

Moda Editörü Asistanları: Deniz Ogan,

Selin Çetin, Cem Akdeniz

Backstage Video: Aytek Erdem,

Semih Ergün

