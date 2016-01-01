SETS TÜRKBÜKÜ BU YAZA DAMGASINI VURACAK





Nişantaşı’nın gözdesi SETS Bites & Lounge, İstanbul’dan Bodrum’a taşınan mekanlar arasında.

Yazın tadını doyasıya çıkarmak isteyenler SETS Türkbükü’nde eğlenceye doyacak…

19 Mayıs’ta yaza merhaba diyen SETS Türkbükü, bu yaz Bodrum’da eğlencenin merkezi olacak. Gündüz beach, akşam restoran ve gece club olarak hizmet veren mekanda, dj performansları ve özel canlı müzik geceleri de düzenleniyor. SETS Türkbükü, konumuyla misafirlerine Bodrum’un en güzel koyunda denize girme keyfi, menüsü ile yazlık lezzetlerin tadına varma ayrıcalığı yaşatıyor. Konuklarına gün boyu tam bir beach hizmeti sunan mekanda, yerel lezzetler ile hazırlanan köy kahvaltısı veya yazın vazgeçilmesi ayran aşı çorbası ile güne başlayabilirsiniz.

Öğle yemeğini tost, burger, pizza, makarna, ekmek arası ve salata gibi aperatif atıştırmalıklarla geçirirken, akşam yemeği için kümesten, çiftlikten ve denizden menülerine yer ayırabilirsiniz. Damak tadına düşkün olanları da unutmayan SETS, ev yapımı sosis, sucuk ve şarküteri tabağıyla farklı lezzet arayışında olanlar için, özel bir menü sunuyor.

Gün boyu enerji toplamak için panna cotta, banana split, parfe ve dondurma gibi hafif ve lezzetli tatlıları deneyebilirsiniz. Sıcak havada en çok ihtiyaç duyulan soğuk içecekler, ev yapımı limonatalar, özel kokteyller, detoks suları ve smoothieler içecek menüsünün en çok tercih edilenleri arasında. Akşam güneşinin tadını taptaze ege otları ve deniz mezeleri ile çıkarmak için SETS Türkbükü’nde gün batımını kaçırmayın. Akşam üzeri saat 19.00’da beach konseptinden restoran konseptine geçen mekanda, deniz kenarında yemek yemeğinin keyfine varacaksınız. SETS Türkbükü’nde eğlence akşam yemeği sonrası saat 02.00’a kadar dj performansları ve canlı müzik ile devam ediyor.

Adres: Göltürkbükü Mahallesi İnönü cad.No:127/A Muğla / Bodrum

Açılış saati: 08:00

Kapanış saati: 02:00

Telefon: 0252 377 50 70

