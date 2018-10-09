Sevgilerini Aynı Dövmeyi Taşıyarak Gösteren Ünlü İsimler

Yeni trend, karşı tarafa duyduğunuz sevgiyi aynı dövmeyi taşıyarak göstermek!

Üstelik bu kişi sevgiliniz, aileniz veya en yakın arkadaşınız olabilir!

Son olarak favori çiftlerimizden Joe Jonas ve Sophie Turner’ın aynı dövmeyi yaptırmaları ile dikkatimizi çeken konunun; diğer ünlü örneklerini ele aldık:

Joe Jonas ve Sophie Turner

Disney filmlerinde duymaya alışkın olduğumuz “To Infinity And Beyond” repliğini dövme olarak yaptırdılar.

Ashley Graham

Ünlü modeli, eşi Justin Ervin ile aynı dövmeyi taşıyor.

Billie Lourd

Annesi Carrie Fisher’ın ölümünün ardından; onun onuruna aynı dövmeyi yaptırdı.

Paris Jackson ve Macaulay Culkin

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, vaftiz babası Macaulay Culkin ile birlikte kollarında aynı kaşık dövmesini taşıyorlar.

Adam Levine

Victoria’s Secret meleği eşi Behati Prinsloo ile birlikte “True Love (Gerçek Aşk) dövmesini paylaşıyorlar.

Hailey Baldwin

Yakın arkadaşı Mari McKinney ile “gente” dövmesine sahipler.

Margot Robbie ve Cara Delevingne

Suicide Squad çekimleri sonrası, ikili ayak parmaklarına aynı dövmeyi yaptırmıştı.

Hailey Baldwin ve Kendall Jenner

İki yakın dost, aynı minik kırık kalp figürüne sahip.

Beyoncé ve Jay Z

Kendileri için uğurlu saydıkları “IV” sayısını dövme olarak parmaklarında taşıyorlar.

Jourdan Dunn ve Cara Delevingne

Sıkı dostlukları ile bilinen ikili; aynı yerde DD dövmesine sahipler. Bu aynı zamanda isimlerini de simgeliyor.

Lord of the Rings ekibi

İkonik filmin çekimlerinden sonra tüm kadro elf dilinde “9” dövmesi yaptırmıştı.

Maisie Williams ve Sophie Williams

İkili, Game of Thrones dizisindeki rollerine seçildikleri tarihi dövme olarak yaptırdı.

Miley Cyrus ve Elsa Pataky

Miley Cyrus; nişanlısı Liam Hemsworth’ün abisinin eşi ile birlikte aynı dalga dövmesini paylaşıyor.

Miley Cyrus ve Liam Hemsworth

Aşklarını; Theodore Roosevelt’in bir cümlesini dövme olarak paylaşarak pekiştiriyorlar.