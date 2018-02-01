SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN EN İYİ PARFÜMLER



14 Şubat Sevgililer Günü özel parfüm öneri listemizde; çiçek notaları ipi göğüslerken tüm hoş kokulara yeşil ışık yakmanın tam zamanı olduğunun altını çizeriz.

Büyüleyici bir kokunun gücü ve etkisi elbette ki özellikle de Sevgililer Günü’nde daha da ortaya çıkıyor. “Ne hediye alsam?” sorularına en ideal cevaplardan biri olduğu su götürmez gerçeklerden. Sevgilinizin stilini ve kişiliğini tamamlayıcı bir koku bulmak için kolları sıvadıysanız eğer ilk önce önerilerimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Sizi ve sevdiklerinizi daha romantik bir havaya sokacak olan parfüm listemizden ideal bir seçim yapacağınızı düşünüyoruz.

Eğer 14 Şubat’ı sevgilinizle geçirmiyorsanız da, kendinize bir parfüm hediye etmeye ne dersiniz?

Gucci Bloom

Tüberoz ve yaseminin baskın olduğu parfüm; doğa severler için harika bir seçenek.

Jo Malone London Peony & Blush Suede

Bu baştan çıkarıcı koku, şakayıkların, kırmızı elmanın ve yaseminin şahane buluşmasından ortaya çıkıyor.

Diptyque

Klasik seçimlerden uzaklaşmayı planlıyorsanız, bu parfüm seçimi tam sizlik. Bu “cezbedici çelişkili” kokuda; kakule, pembe biber ve tütsüler dahil olmak üzere baharat notalarını hissedeceksiniz.

Maison Margiela Replica Flower Market

Çiçek kokusunun her zaman iyi bir seçim olduğunu da unutmamak gerek. Bu koku, romantik tonları aklınıza kazırken, klişe olmaktan da kendini uzaklaştırıyor. Kesilmiş taze çiçek kokusunu düşünün.

Byredo Rose Of No Man’s Land

Müthiş bir hediye parfüm önerisiyle karşı karşıyasınız. Hoş kokuların ruhunuzu ele geçirmeye için hazırda beklediğini hatırlatalım.

Le Labo Lys

Temiz, taze bir çiçek kokusu, yasemin ve zambak ikilisinin sizi mutlu eden hissi… Bu zarif koku bağımlılık yaratabilir.



