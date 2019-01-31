Sevgililer Günü İçin En Seksi Hediye Önerileri

Mumlar = Seksi
İpek eşarp = Daha da seksi!
Sevgililer Günü’nde hediye konusunda risk almak istemiyor ve seksi seçenekler arıyorsanız; bu liste tam size göre!
Babydoll
Klişe olmaktan korkmayın, eğer hediyeniz yeterince seksiyse tabii…
Lüks mumlar
Gül kokulu mumlar tercihiniz olabilir.
Vibratör
Ofiste uzun bir günün ardından; eve geldiğinde bu USB ile şarj edilebilen waterproof oyuncağı hak ediyor!
Cesur bir ruj
Özellikle öpüşmelere dayanıklı bir ruj almalısınız!
İpek eşarp
Hem dışarda hem yatak odasında bir pekala kullanışlı bir aksesuar olabilir.
Kitap
Tabii ki klasik bir roman yerine seks üzerine bir kitaptan bahsediyoruz…
Hafızalara kazınacak bir koku
Le Labo’nun bu kült unisex parfümü unutulmaz bir koku deneyimi sunuyor.
Seksi bir albüm
Ya da bir seks playlisti mi demeliydik? Rihanna’nın Anti albümü başarılı bir seçim olabilir.
Fotoğraf albümü
Muzip bir isme sahip olan bu fotoğraf albümünü özel anlarınızla doldurun.
Kül tablası
Tabii ki içinde “benim ateşimi yakıyorsun” yazması önemli! Kendiniz de böyle bir şey hazırlayabilirsiniz.