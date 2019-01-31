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Sevgililer Günü İçin En Seksi Hediye Önerileri

Mumlar = Seksi

İpek eşarp = Daha da seksi!

Sevgililer Günü’nde hediye konusunda risk almak istemiyor ve seksi seçenekler arıyorsanız; bu liste tam size göre!

Babydoll

H&M

Klişe olmaktan korkmayın, eğer hediyeniz yeterince seksiyse tabii…

Lüks mumlar


Diptyque

Gül kokulu mumlar tercihiniz olabilir.

Vibratör


LeloFree People

Ofiste uzun bir günün ardından; eve geldiğinde bu USB ile şarj edilebilen waterproof oyuncağı hak ediyor!

Cesur bir ruj

Oribe

Özellikle öpüşmelere dayanıklı bir ruj almalısınız!

İpek eşarp

CJW

Hem dışarda hem yatak odasında bir pekala kullanışlı bir aksesuar olabilir.

Kitap

Tabii ki klasik bir roman yerine seks üzerine bir kitaptan bahsediyoruz…

Hafızalara kazınacak bir koku

Le Labo’nun bu kült unisex parfümü unutulmaz bir koku deneyimi sunuyor.

Seksi bir albüm

Ya da bir seks playlisti mi demeliydik? Rihanna’nın Anti albümü başarılı bir seçim olabilir.

Fotoğraf albümü


Urban Outfitters

Muzip bir isme sahip olan bu fotoğraf albümünü özel anlarınızla doldurun.

Kül tablası


Urban Outfitters

Tabii ki içinde “benim ateşimi yakıyorsun” yazması önemli! Kendiniz de böyle bir şey hazırlayabilirsiniz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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