SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN ROMANTİK MAKYAJ GÖRÜNÜMLERİ

Yaklaşan Sevgililer Günü’nde klişelerden sıyrılıp farklı bir makyaj stili denemek istiyorsanız bu liste tam size göre!

İşte Sevgililer Günü için romantik makyaj görünümleri:

Şeftali tonları

Margot Robbie gibi makyajınızı bu ton üzerine kurarak yaz etkisi yaratabilirsiniz.

Mermaid gözler

Hailee Steinfeld’in deniz kızı etkili göz makyajı; Sevgililer Günü görünümünüze biraz eğlence katmanın başka bir yolu.

Kızaran yanaklar

Allık ile herhangi bir görünümü anında romantik bir görünüme dönüştürmeniz mümkün. Nicole Kidman da bunun en büyük kanıtı.

Kanatlar

Görünümünüzü kanatlandırmanın pratik bir yolunu mu arıyorsunuz? Lana Del Rey’in kaşa doğru yükselen eyeliner hilesini kullanın.

Mavi etkisi

Yara Shahidi gibi gözünüzün iç ve dış kısımlarına mavi kalemle pop art bir etki yaratın.

Ruby dudaklar

Gal Gadot gibi Ruby rengi ruj ve siyah eyeliner klasiğinden yararlanın.

Super Smoky

Klasik siyah yerine Daisy Ridley gibi kurşuni gri tonlarıyla yatak odası gözleri yaratın.



