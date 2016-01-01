SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE EN GÜZEL HEDİYE MÜCEVHER





Kadınların dörtte biri Sevgililer Günü’nde beklediklerinden farklı hediyeler aldıklarını söylüyor. Peki kadınlar Sevgililer Günü’nde ne hediye bekliyor? Pandora Sevgililer Günü için aşkınızı en iyi yansıtacak hediye alternatiflerini hazırladı.

PANDORA, 2018 Sevgililer Günü öncesinde küresel bir araştırmanın sonuçlarını duyurdu. 3 kıtada, 7 ülkeden 7.000’den fazla kadın ve erkekle görüşmelerin yapıldığı araştırmada kadınların %77’sinin Sevgililer Günü hediyesi olarak çiçek veya çikolata aldığını, %89’unun ise oyuncak ayı yerine mücevher tercih ettiklerini belirtti.

Araştırmanın bir diğer sonucuna göre, hediye verenler bir Sevgililer Günü hediyesinin o kişiyi ne kadar iyi tanıdıklarını yansıtmasının önemli olduğunu düşünüyor, buna karşın %60’ı doğru hediyeyi bulmanın zor olduğunu kabul ediyor.

PANDORA bu yıl Sevgililer Günü hediyesi için 4 farklı koleksiyon sunuyor.

Aşk Patlaması

Sezonun vazgeçilmezi canlı pembe ve kırmızı renklerin ağırlıkta olduğu koleksiyonda, özenle süslenmiş el boyaması mineler, parlak kristalleri çağrıştırıyor.

Kalp deseninden alınan ilhamla tasarlanan parçalar arasından kalp şeklindeki zarif tektaş yüzük ise dikkat çekiyor. Koleksiyonun tamamlayıcı parçalarından sevgi ağacı sembollü kolye ve bileklik arkadaşlık, aşk ve sadakati yansıtıyor. Tüm bu parçalar seni seviyorum demenin en tatlı yolu!

Kalpten Gelen Sözler

İncelikle işlenmiş el yapımı motifler “seni seviyorum” mesajını farklı bir yoldan vermenizi sağlayacak. 90’lar esintisi taşıyan minimalist zincir küpeler bu koleksiyonla günümüze geri dönüyor. Zarif kolyeler ve sallantılı küpeler fazla söze gerek bırakmadan her şeyi anlatıyor.

Öpücükle Mühürlü

Bu sezon, sevginizi göstermenin en eğlenceli yolu emoji temalı mücevherlerden geçiyor. Kalp ve dudak desenlerinden oluşan dikkat çekici bileklikler, “öp ve anlat” temasıyla yeni hikayeler yaratıyor.

Kalbin Anahtarı

Koleksiyonun en gözde parçası; yeni, çok yönlü zincir bileklik. Yer değiştirilebilir ve çıkarılabilir kalp tokasıyla aynı zamanda kolye ucu olarak da kullanılabiliyor. Çivi küpe ve yüzük ise kalp şeklindeki sallantılı kilitleriyle dikkat çekiyor.

“Kalbin Anahtarı” serisiyle aşkınızı her gün ama özellikle Sevgililer Günü’nde kutlayın.

#DOPANDORA

