Sevgililer Günü’nde Kırmızı Ojeden Daha Fazlasını Düşünenlere

Tamam, kırmızı oje hiç bir yere gitmiyor. Ama her özel günde kurtarıcı olarak akla ilk gelen bu oje rengini 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kullanmaya ara vermeye ne dersiniz?

Standartın ötesine geçmeyi planlayanlar için ise önerilerimiz aşağıda. Bu sezonun popüler oje renklerinden yola çıkıyoruz ve gül buketi tutarken çekeceğiniz selfie’de tüm vurguyu tırnaklarınıza toplayacak renkleri paylaşıyoruz.

Güvercin Grisi

Zoya

Bu sefer parlak kırmızı ve pembelere biraz mola. Yumuşak tonlardaki güvercin grisini beklenmedik alternatif olarak elinizin altına alabilirsiniz. Fransız manikürleri için oldukça ihtişamlı bir dokunuş. Nötr renklerin her şeyle olan uyumunu da es geçmeyin.

Kahve Tonları



OPI

Göz kamaştırıcı sıcaklığıyla oyunun kurallarını yeniden yazan kahve tonları, kesinlikle çarpıcı bir etkiye sahip.

Sıcak tonlardaki koyu kahverengi dokunuşlar hala cesur ve çekici görünüyor.

İnci Dokunuşu



J.Hannah

Yüksek bir parıltı etkisi için sedefli ojenin gücüne inanmanın tam zamanı. Parıltılı bir Yılbaşı manikürünün sizi parti havasına sokması gibi, zarif parlak tırnaklar da 14 Şubat Sevgililer Günü ruhuna girmenize yardımcı olacak.

Allığınızın İzinden Gidin



CÔTE

14 Şubat Sevgililer Günü’nde gül renkli manikür yaptırmak belki yanlış gelebilir ama uçuk tonlardaki allık rengine yakın bir oje, vurucu etki için oldukça iddialı olacak.

Kırmızı bir elbise ya da ruj sürmeyi planlıyorsanız da, bu renk sizi asla yarı yolda bırakmaz.

Çarpıcı Erik Rengi



Sundays

Derin ve karanlık bir etki için!

Belirli ışıklandırmada çok koyu görünebilecek kadar zengin, 14 Şubat Sevgililer Günü kıyafetinize dramatik bir dokunuş katacak kadar gösterişli. Derin erik rengi ojeyi, deri ceket ve topuklu ayakkabılarla eşleştirebilirsiniz.