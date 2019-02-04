Herkes Sevgililer Günü planı konusunda heyecanlanırken bu karmaşadan uzak durmak istiyorsanız; sizin için hazırladığımız rehbere göz atabilirsiniz.

İşte Sevgililer Günü’nü yalnız geçirenlere 8 aktivite önerisi:

Spa randevusu alın

Kendinizi şımartın! Cilt bakımı, masaj, pedikür… Kendinizi ne mutlu ve hazır hissettirecekse onu yapın! Eğer buna para ayırmak istemiyorsanız, evde banyo bombası (bath bomb) ve mumlarla kendi spa ortamınızı yaratın. Sonrasında meditasyon yapın.

Bir yolculuk planlayın

Buralardan uzaklaşın! Herhangi bir yolculuk iyi olacaktır. Solo olarak yapacağınız yolculuk, zihninize ve ruhunuza iyi gelecektir. Yalnız gitmek istemiyorsanız sizin gibi başka bekar arkadaşlarınızı da çağırabilirsiniz.

Yemek partisi verin

Bekar arkadaşlarınızı çağırın ve o geceye özel tarifler deneyin.

Müzede bir gece

Biraz ilham ve sanat dolmak harika gelecek!

Yeni bir vibratör alın

Söz konusu indirimler düşünülürse, bir tane satın almak için harika bir dönem!

Yaratıcı olun

Resim, boyama, belki uzun süredir ertelediğiniz yazıyı yazma… Yaratıcılığınızı ortaya koyun.

Dövme yaptırın

Uzun süredir ertelediğiniz dövmeyi yaptırmak için harika bir zaman! Bir yıl sonra baktığınızda size hala anlamlı gelecek bir dövme yaptırın.

Kalp atışlarınızı hızlandırın

Sizi korkutan bir şeyler yapın. İçerde kaya tırmanışı, trapeze sınıfı veya outdoor sporlar…