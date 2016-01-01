SEVİMLİ AMBALAJLARIYLA İLGİ ÇEKEN EN ETKİLİ KORE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ

Kore güzellik ürünleri; son derece yenilikçi içerikleri ve etkili ürünleri ile son dönemde güzellik piyasasını ele geçirmeye en yakın kategorilerden biri gibi gözüküyor.

K-Beauty de denen bu sektör; birbirinden sevimli ambalajları ile daha da karşı konulması zor bir hale geliyor.

İşte sevimli ambalajlarıyla dikkat çeken en etkili Kore güzellik ürünleri:

SkinFood Avocado and Sugar Scrub

Neden ihtiyacınız var?: Dudaklarınızı kuruduğu ya da çatladığı zaman bu dudak peelingi işinize çok yarayacak! Görüntüsünden anlayabileceğiniz gibi içeriğinde avokado yağı var.

SkinFood Milky Milk Cleansing Foam

Neden ihtiyacınız var?: En uzun süreli kalıcı makyajları bile nazikçe temizleyen; herkesin rutininde olması gereken bir ürün.

Etude House Bubble Tea Sleeping Pack Strawberry

Neden ihtiyacınız var?: Bu maskeyi yatmadan önce uygulayın ve daha aydınlık, nemlendirilmiş bir cilt ile uyanın.

SkinFood Gummy Bear Jelly Hand Cream

Neden ihtiyacınız var?: Gözüktüğü kadar tatlı bir kokuya sahip altın ayıcık!

Too Cool For School Dinoplatz Cushy Blusher

Neden ihtiyacınız var?: Dağıtması çok kolay olan bu cushion allık aynı zamanda nemlendirici özelliğine de sahip.

It’s Skin Cookie and Body Ice Cream

Neden ihtiyacınız var?: Dondurma kokulu bir vücut losyonuna herkesin ihtiyacı var!

It’s Skin Macaron Lip Balm

Neden ihtiyacınız var?: Tek güzel yanı sadece ambalajı değil içeriği de… Dudaklar nemlendirirken; paraben içermeyen içeriğiyle de favorimiz.

Etude House My Beauty Tool Lovely Etti Hair Band

Neden ihtiyacınız var?: Kim güzellik işlemlerini uygularken saçlarını geriye çekmeyi istemez ki? Hem de kulaklı bir bantla!

TonyMoly Panda’s Dream Brightening Eye Base + So Cool Eye Stick

Neden ihtiyacınız var?: Eğer gündüzleri şiş gözlerle uyanıyorsanız bu stick ile dakikalar içerisinde buna çözüm üretmeniz mümkün.

Peripera Peri’s Tint Water Lip Balm

Neden ihtiyacınız var?: Bu hafif yapıdaki şık ürün hem dudak hem yanaklarınıza doğal bir görünüm verecek.

SkinFood Honey Pot Lip Balm #3 Honey Pot Honey

Neden ihtiyacınız var?: Dudak nemlendirinizi bu kez bir bal kavanozunda almaz mıydınız?

Etude House Missing U Hand Cream in Fairy Penguin Story

Neden ihtiyacınız var?: Bu ürünü masanıza koyarak hem günlük sevimlilik ihtiyacınızı karşılayıp hem de ellerinizi yumuşak tutabilirsiniz.

Tony Moly Petite Bunny Gloss Bar

Neden ihtiyacınız var?: Bu tavşan şekilli dudak kalemleri ultra kremsi yapıları ve gökkuşağı skalasındaki renkleri ile mutlaka edinilmesi gerekenler arasında. Ayrıca her rengin farklı bir yüz ifadesi var!