Seyahat İsteğini Körükleyen Avrupa’daki En İyi Noel Pazarları

 

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Evet, yılın o keyifli zamanı geldi çattı.

Yılbaşı için geri sayımda olduğumuz bu günlerde yapılan hazırlıklar arasına seyahat planları da ilk sıradan eklenenlerden elbette ki.

Eğer yeni yıl ruhunu yüksek doz yaşamayı arzuluyorsanız, seyahat için önceliğiniz Avrupa’da bir şehir olacaktır diye düşünüyoruz. Özellikle de, kasım ayı sonundan itibaren kurulmaya başlanan Noel pazarlarıyla göz kamaştıran o şehirlere ne dersiniz?

Dünyanın en güzel şehirlerinin ev sahipliği yaptığı, bu festival havasında geçen pazarlar arasından seçim yapmakta zorlananlara önerilerimiz aşağıda.

Avrupa’daki en iyi Noel pazarlarına yönelik önerilerimiz size ışık tutmaya hazır!

1. Prag

Listenin ilk sırası Prag yer alıyor.

Avrupa’nın en şenlikli pazarlarından birinin gerçekleştiği Wenceslas Meydanı sizi bekliyor. Kasım ayının son haftası kurulmaya başlanan pazar, 1 Ocak’a kadar devam ediyor.

2. Macaristan – Budapeşte

En eski ve en geleneksel olan pazarlardan birini keşfetmeye hazır mısınız? Şehrin kalbinde yer alan Vorosmarty Meydanı’ndaki Budapeşte Noel Pazarı; birçok el yapımı ürünü ve Chimney Cake için en iyi lezzetleri sunmakta.

3. Paris 

Paris’te, yılbaşı ruhunu şehrin tüm noktalarında hissetmek mümkün. Champs-Elysées’de yürürken, ağaçlarda  yılbaşı aydınlatmaları yolunuzu parlatırken…

Noel pazarları da bu ruhun en önemli aktörlerinden elbette.

4. Viyana

Viyana belediye binasının dışındaki Rathausplatz’da yer alan Noel pazarı da kendinizi kaybetmeniz mümkün.

Kasım ortasından itibaren açılan Noel pazarı, kaliteli yemekler sunan, yerel el sanatları, ev yapımı hediyeler ve canlı müzikle daha da renklenen önemli renklere sahip.

5. Kopenhag

Kopenhag bu listenin olmazsa olmazı. Danimarka’nın başkenti; ışıklar ve mumlarla parlarken, şehrin en büyük festival pazarının kurulmasıyla büyülü bir ortama da ev sahipliği yapar.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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