Sezon Alışverişi: En Cool Bot ve Çizme Modelleri

Çizmeler ve botlar, hemen hemen tüm gardıropların en önemli parçalarından biri kuşkusuz.

Çok fazla tereddüt etmenize gerek kalmadan, sonbaharın parlayan yıldızı olmaya hazırlanan bu çizme ve bot modelleri ise alışveriş listenize eklenmek için sizi bekliyor.

Yeni sezon stillerinin çizgisinde ve sonbahar ruhunda bu 2018 çizme ve bot modellerini tüm sezon her yerde görebilirsiniz.

İçlerinde yatırım parçalar da var, trendlerin ışığını yansıtanlardan da…

Kovboy çizme trendi, emin adımlarla geliyor. Bu trendi her kıyafetle kullanmanız mümkün. Ayak bileği şeklinize göre midi eteklerle giymek en popülerlerinden.

Süet uzun çizmelerden bu sezon da vazgeçmek yok. Günlük elbiseler ve skinny jean’lerle giyecek bir şey arıyorsanız, süet çizme en şık seçeneklerden biridir. Daha rahat bir stil için kalın topuklu modellere şans verebilirsiniz.

Chelsea botlar tam bir kurtarıcı parça olarak hayatımızdaki yerini sağlamlaştırıyor. Çok yönlü bir kullanım stili aramak yerine klasik görünümlere sırtınızı çevirmemenizi öneririz. Düz (tercihen siyah) Chelsea botu, yatırım parça olarak görebilirsiniz.

Topuklara kuvvet! Bir çift beyaz veya altın rengi yuvarlak topuklu botlarla baştan çıkmaya hazırız. Çarpıcı topuk şekilleriyle bu sezon alışveriş listelerimiz renklenecek. Denim’ler için mükemmel bir kombin tamamlayıcısı olacak.

Çorap botların yükselişini seyrediyoruz. Muhtemelen mükemmel çorap botunu zaten bulmuşsunuzdur ama eğer yeni bir modele daha kapılarınız açıksa, sonbahar için mükemmel olan bordo tonlarına göz atabilirsiniz.

Bilekte botların tam zamanı. Bu süper yönlü, bilek hizasındaki botların beyaz reng için kalbimiz çarpmakta.

Leopardan zebraya, hayvan baskılı bot ve çizmeler bu sezonun en büyük trendlerinden biri.

Rahat ve stil sahibi ayakkabı düşkünlerine gün doğdu. Yürüyüş botları geri döndüğüne göre “soğuk” havanın tadını çıkarabiliriz.

Bağcıklı bilekte biten botlar, bu mevsim için en stil sahibi önerilerden. Denim’ler ve midi elbiseler mükemmel şıklığa kavuşmak mümkün.