Sezonun En Önemli Trendi Kova Çantalar İçin 10 Öneri

Hem stil oyunundaki gücü hem de rahat kullanımı ile her daim favorimiz olan kova çantalar, önümüzdeki sezonda da etkisini katlanarak devam ettirecek.
İşte sezonun en önemli trendi kova çantalar için 10 model önerisi:
Ulla Johnson
Bu toz rengi tonu ve fiyonk detayıyla kalbimizi çalan çanta; görünümünüze feminen dokunuşlar katmak için harika bir seçenek.
Alexander Wang
Alexander Wang’in bu çatası; farklı detaylardan hoşlananlar için iyi bir seçenek.
Zac Posen
Detayların farklılaştırdığı bu çanta; sezonun vazgeçilmezlerinden olmaya aday.
Simone Rocha
Eğer kova çantalarda deri dokusundan bıktıysanız, tartana bir şans vermenin tam sırası.
Simon Miller
Jeanlerle kombinlemek için harika bir seçenek.
Baggu
Kanvas opsiyonunuzu kullanın!
Kate Spade
Özellikle mini seyahatlerde çok işinizi görebilecek bir parça.
Zara
Boncuk çanta trendi önümüzdeki kış daha da büyüyerek devam edecek.
Topshop
Kim yumuşak dokulardan hoşlanmaz ki?
The Daily Edited
İşte zamanı geçmeyecek bir klasik!