Sezonun En Önemli Trendi Kova Çantalar İçin 10 Öneri

 

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Hem stil oyunundaki gücü hem de rahat kullanımı ile her daim favorimiz olan kova çantalar, önümüzdeki sezonda da etkisini katlanarak devam ettirecek.

İşte sezonun en önemli trendi kova çantalar için 10 model önerisi:

Ulla Johnson

Bu toz rengi tonu ve fiyonk detayıyla kalbimizi çalan çanta; görünümünüze feminen dokunuşlar katmak için harika bir seçenek.

Alexander Wang

Alexander Wang’in bu çatası; farklı detaylardan hoşlananlar için iyi bir seçenek.

Zac Posen

Detayların farklılaştırdığı bu çanta; sezonun vazgeçilmezlerinden olmaya aday.

Simone Rocha

Eğer kova çantalarda deri dokusundan bıktıysanız, tartana bir şans vermenin tam sırası.

Simon Miller

Jeanlerle kombinlemek için harika bir seçenek.

Baggu

Kanvas opsiyonunuzu kullanın!

Kate Spade

Özellikle mini seyahatlerde çok işinizi görebilecek bir parça.

Zara

Boncuk çanta trendi önümüzdeki kış daha da büyüyerek devam edecek.

Topshop 

Kim yumuşak dokulardan hoşlanmaz ki?

The Daily Edited 

İşte zamanı geçmeyecek bir klasik!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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