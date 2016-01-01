SEZONUN SIRA DIŞI TOPUKLARINA YEŞİL IŞIK YAKMANIN TAM ZAMANI





“Çirkin” ya da” kaba”!

Ayakkabı konusunda bu sezon yukarıdaki iki kelime de en sık duyduklarımızdan oldu diyebiliriz. Bu söylemin en sıra dışı örnekleri ise topuklarda karşımıza çıkıyor.

Beklenmedik modellere açık olanları önden alalım.

Bu yaratıcı ve sıra dışı parçalar konusunda tasarımcıların şahane topuklarıyla göz göze gelmek elbette ki alışveriş listemizde de aktif olarak rol oynuyor.

Doğru modeli seçme konusunda da; Saint Laurent’ın veya Vetements markasının ilham verici modellerine bakabilirsiniz. Tabii ki, Jacquemus markasını da bu ürün yelpazesi açısından göz ardı etmemenizi tavsiye ederiz. Rejina Pyo da es geçilmemesi gerekenlerden.

Dolce & Gabbana

Jacquemus

Balmain

Topshop

Zara

Mango

Rejina Pyo

