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Sezonun Trend Parçası Saç Bantlarını Stilinize Uyarlayın

Saç bantları tam anlamıyla altın çağını yaşıyor! Uygulayış ve kombinleme biçimleriyle ilham veren isimlere göz atalım:

Fotoğraf: @jenniferbehr

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No speaking before coffee ☕️

A post shared by Loulou De Saison – Chloé (@louloudesaison) on

Kalın kadife saç bantlarının her stilde havalı görünebileceğinin kanıtı!

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Went back to super blond…

A post shared by Vanessa Hong (@thehautepursuit) on

Blazer ceket, sıkı topuz ve gold halka küpelerden oluşan minimal görünümünüze imza parça katmak için en doğru adım kesinlikle siyah bir saç bandı olacaktır.

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@prada 🦚

A post shared by Evangelie Smyrniotaki (@styleheroine) on

Kendall Jenner‘ın Prada tacı ve kırmızı ruju kusursuz görünüyor.

Romantik tüvit ceketinizi saç bandınızla tamamlayabilirsiniz.

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Xmas countdown🎄🎄🎄

A post shared by Mary Lawless Lee (@happilygrey) on

Bu aksesuarları kullanmanız için upuzun saçlara ihtiyacınız yok! Bob kesim saçlarınızda da harikalar yaratabilirsiniz.

Kahküllere ve perçemlere sahipseniz saç bantları size daha nostaljik bir hava katacaktır.

İncilerin ihtişamıyla ışıldamaya ne dersiniz?

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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