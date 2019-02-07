Sezonun Trend Parçası Saç Bantlarını Stilinize Uyarlayın

Saç bantları tam anlamıyla altın çağını yaşıyor! Uygulayış ve kombinleme biçimleriyle ilham veren isimlere göz atalım:

Fotoğraf: @jenniferbehr

Kalın kadife saç bantlarının her stilde havalı görünebileceğinin kanıtı!

Blazer ceket, sıkı topuz ve gold halka küpelerden oluşan minimal görünümünüze imza parça katmak için en doğru adım kesinlikle siyah bir saç bandı olacaktır.

Kendall Jenner‘ın Prada tacı ve kırmızı ruju kusursuz görünüyor.

Romantik tüvit ceketinizi saç bandınızla tamamlayabilirsiniz.

Bu aksesuarları kullanmanız için upuzun saçlara ihtiyacınız yok! Bob kesim saçlarınızda da harikalar yaratabilirsiniz.

Kahküllere ve perçemlere sahipseniz saç bantları size daha nostaljik bir hava katacaktır.

İncilerin ihtişamıyla ışıldamaya ne dersiniz?