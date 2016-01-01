SEZONUN YILDIZ PARÇASI BRALET İLE YAKALAYABİLECEĞİNİZ EN COOL GÖRÜNÜMLER

Hassas, şık ve giyilebilir. Sezonun en iyi yatırım parçası Bralet’ler, içten dışa transfer oluyor.

Kombinlerinizin görünür bir parçası olmaya aday Bralet’leri isterseniz bir tişörtün üzerine isterseniz de ip askılı elbiselerinizin içine giyerek kullanabilirsiniz. Hepsinin ortak özelliği ise asla saklamak istemeyeceğiniz özel parçalar olmaları. Hem stilinizi hem de iç çamaşırı çekmecenizi daha da güçlendirmek için Bralet’le elde edebileceğiniz en iyi görünümlere göz atmaya ve stil önerilerimize kulak vermeye ne dersiniz?

Festival sezonu için rahat ve kombinlemesi kolay braletlerden daha iyi bir seçenek düşünemiyoruz!

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Detaylar

Dikkat çekici detaylara sahip braletleri; sokak stilinize Asena Sarıbatur gibi uygulayarak daha sofistike bir görünüm elde edebilirsiniz.

Tek renk

Rahat bir stil peşinde olanlar için tepeden tırnağa tek bir renge bürünmek, unutmayın ki garanti şıklık vaad ediyor. Dolabınıza katacağınız rengarenk braletlerin rotasını izleyerek baştan aşağıya şık görünümler oluşturmanız mümkün.

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Güvenli ve cezbedici!

Blazer içerisinde tercih edebileceğiniz dantelli Bralet’iniz, sizi gündüzden geceye büyük bir zarafetle taşımaya aday. Bralet detayı sayesinde kalabalıktan sıyrılacaksınız.

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Rahat ve iddialı

Mevsim geçişlerinin olmazsa olmazı bomber ceketlerinizi Asena Sarıbatur gibi; aynı tonlarda romantik ve iddialı dokunuşlara sahip braletleriniz ile tamamlayabilirsiniz. Tam da yeni sezon için aranılan tazeleyici kombin.

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Transparan bluz + Bralet = Mükemmel uyum

İ;lgi çekici detaylara sahip bir bralet ile kaç farklı kombin yapabileceğinizi düşündünüz mü? Özellikle farklı doku ve desenlerdeki braletleri ister spor ister havalı pek çok görünüme uyarlamak mümkün; rahatlığı da cabası!

Ters/Yüz

Çabasız sokak stili ruhunu daha da ön plana çıkarmak için bralet en iyi seçim olacaktır! Bir beyaz tişört ve zarif bir bralet; işte bu kadar!

Rahat şıklık

Asena Sarıbatur‘un yukarıdaki görünümündeki gibi; önemli davetlere de uyarlayabileceğiniz Braletler hareket özgürlüğü de sunmasıyla dolabımızın en joker parçalarından biri.

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Vücudunuz için en doğru Bralet’i bulma noktasında da; hem rahat hem de stil sahibi bir parçaya kavuşmak için Penti mağazalarını ve penti.com’u ziyaret edebilirsiniz.