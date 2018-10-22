Shearling Ceket İçin İlham Verici Sıcacık Kombin Önerileri

Günler daha da soğumaya başladığına göre sezon alışveriş listenizi gözden geçirmenizde fayda var.

Kış kelimesini duyar duymaz aklınıza gelecek parçalara yatırım yapmak ya da eldekileri gözden geçirmek için geri sayımı başlatabilirsiniz.

“İş listenizin” ilk sırasına shearling ceketleri yerleştirmeye ne dersiniz?

Mükemmel bir tamamlayıcı olan shearling ceketler, bu sezon da stilinizin yıldız parçası olmaya aday.

Kendinizi her gün onu giymeye ikna edeceğiniz alternatiflikteki modeller ise tekrarlanan bir stile imza atmanıza da neden olabilir tabii.

Shearling ceketleri kombinleme konusunda aradığınız ilham ise aşağıda;

1/12

Style Du Monde

2/12

3/12

Song of Style

4/12

Style Du Monde

5/12

Style Du Monde

6/12

fashionmenow.co.uk

7/12

Topshop

8/12

Style Du Monde

9/12

Follow Me Around

10/12

Style Du Monde

11/12

12/12