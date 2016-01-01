SI PASSIONE: ÖZGÜRLÜ RUHLU VE FEMİNEN KADINININ PARFÜMÜ





Ulaşılmaz duruşu ve coşkulu özgüveni ile gerçek bir Si kadını olan Cate Blanchett, Si Passione kampanyası ile markanın tutkulu ve ihtiraslı yanını ortaya koyuyor. Kadın kokularının karakterine yeni bir boyut katan Giorgio Armani, Si Passione ile çağdaş ve cüretkâr parfüm fikrini yeniden tanımlıyor.

Parlak kırmızı renkli şişesi ile özgür ruhlu ve feminen kadının parfümü olan Sı Passıone, Siyah Frenk üzümü nektarı ile armut esansının birleşiminden oluşan çarpıcı bir etkiye sahip. Heyecan verici meyvemsi çiçek kokularına eşlik eden gül ve odunsu vanilya notaları ise bu parfümün tutkulu yanını vurguluyor.



